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台南國中小常態編班7月底登場 採線上直播確保公平透明

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市115學年度公私立國中小常態編班作業採用線上直播方式辦理統一編班。圖／台南市教育局提供
台南市115學年度公私立國中小常態編班作業採用線上直播方式辦理統一編班。圖／台南市教育局提供

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台南市115學年度公私立國中小新生常態編班作業將於7月30日、31日登場，由台南市教育局統一辦理電腦編班，全程採線上直播公開進行，確保編班作業公開透明，維護學生公平受教權益，家長及教師可同步上網觀看。

教育局表示，國中編班作業將於7月30日辦理，國小則於7月31日辦理，完成後各校將於學校網站或校內公告欄公布編班結果，家長也可透過台南市常態編班系統查詢。

市長黃偉哲表示，教育公平是優質教育的重要基礎，常態編班制度讓每位學生站在相同起點接受教育，不因家庭背景或學習成績而有所差異。透過電腦亂數編班，不僅能確保作業公開、公平、公正，也可降低學校行政人員在編班過程中的人為壓力，提升社會信任。

教育局長鄭新輝指出，依教育部「國民小學及國民中學常態編班及分組學習準則」，台南市公私立國中小全面實施常態編班，落實教育機會均等及因材施教理念。今年持續採線上直播方式辦理統一編班，除提升作業效率，也減少各校往返參與的人力與交通成本。

教育局說明，國中新生將依學力檢測國語文、數學兩科平均成績排序後，再以電腦亂數方式編班；國小一年級新生採電腦亂數編班，三、五年級學生則分別依二、四年級下學期國語文及數學兩科平均成績排序，再透過電腦亂數完成編班，以兼顧公平性與常態編班原則。

教育局表示，國中、國小編班作業均開放線上直播，歡迎家長及教師共同監督見證，透過公開透明的程序，落實常態編班制度，保障學生公平受教權益。

台南 黃偉哲 教育局

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