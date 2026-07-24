台南一中攜手成大 共同培育火箭科技研發人才
國立成功大學與國立台南一中今天簽署「火箭研發與教育合作意向書」，將共同推動火箭科技研發、航太教育推廣及學生實作能力培育，開啟大學與高中跨域合作新篇章。
台南一中今天發布新聞稿指出，成大燃燒與推進實驗室與台南一中簽署「火箭研發與教育合作意向書」，未來雙方將結合學術研究與教育資源，共同建立火箭研發與教育交流平台。
合作內容涵蓋火箭系統設計、製作、整合與測試經驗交流，辦理航太科技講座、專題工作坊、實驗展示、校園參訪及科普推廣活動等；成大火箭團隊也將提供專題研究諮詢、競賽經驗分享及人才培育等。
台南一中表示，雙方建立合作關係後，將引進大學端豐富研究能量與實驗資源，更提供學生接觸航太科技前沿發展機會，激發對工程、物理、機械及資訊等領域學習興趣，拓展國際科技視野。
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