台南一中攜手成大 共同培育火箭科技研發人才

最高行政法院撤銷文資身分判例首納財務考量，熟悉文資大國法國的文資專家指出，法國審議文資時，都只認定文資價值，從不考量財務；法院判決時，也將文資對私產造成的限制視為正當限制。兩邊行政法院一以文資保存為前提、再兼顧民眾利益保護，一以民眾利益保護為先，有根本上不同。

2026-07-24 00:00