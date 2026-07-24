暑假備戰期！家長憂孩子升國三模擬考成績「慘不忍睹」 網勸別急：很多人是黑馬

暑假期間，也是升國三、升高三學子們的備戰時間。一名家長表示自家升國三的孩子模擬考成績不佳，但孩子卻彷彿還沒意識到自己將要面臨國中教育會考，讓家長相當擔憂。

一名家長在臉書社團「家有中學生」發文表示，家中孩子升國三，參加暑輔校內模擬考，但校排和班排成績慘不忍睹，該家長憂心孩子還沒有意識到即將面臨會考，詢問該怎麼幫孩子安排讀書計畫？

許多人認為不用著急，「通常學校自辦的模考都是難的題目，2、3模才會較簡單，所以也不用太擔心」、「現在的校內模考只是讓他們知道模考長怎樣而已，平常心看待就好」、「不要太早定論，很多孩子最後是黑馬」。

也有人表示，關鍵在孩子身上，要讓孩子自己認知到讀書的意義，「先確認他知道讀書的目的，問問他有沒有覺得自己功課不好？」、「想讀自己會讀，越逼反彈越大」、「如果沒有興趣讀書，強迫補習也只是浪費錢」。

不少家長與孩子的關係總是「皇帝不急急死太監」，若孩子自己沒有意願，家長壓迫可能不只沒有效果，還會引發強烈反彈。一名今年剛考完會考的學生，暑假重心都在追星，讓家長擔憂女兒會跟不上高中課程，詢問要不要上先修班，卻遭到強烈排斥。許多人認為，她剛經歷人生大考，多休息一點時間無妨；也有人建議可以和女兒商量時間分配，培養對自己負責的概念。