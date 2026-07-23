原民、客家風味進校園 新北培訓校廚為營養午餐添特色

新學年度國中小免費營養午餐即將上路，新北市教育局提前培訓校園供餐人員，21日在淡水商工舉辦「115年國際飲食教育原住民客家風味餐校廚教學營」，邀集自立廚房學校校廚、營養師、午餐秘書及中央餐廚業者，運用馬告、刺蔥、梅乾菜及客家桔醬等特色食材，研發兼顧文化風味、營養需求與大量供餐可行性的校園菜色。

教育局表示，營養午餐除提供餐食，也須兼顧營養、衛生、品質及飲食教育。新北長期推動「國際飲食教育扎根計畫」，透過校廚研習、營養專業及菜單研發，將原住民族、客家及新住民等多元文化帶進校園餐桌。

此次課程由福華文教會館主廚林玉樹帶領實作，上午以原住民族飲食文化為主題，運用馬告、刺蔥及山蘇等食材，製作「馬告香烤雞」、「刺蔥香椿蒸魚」及「樹子炒山蘇」；下午則從客家族群善用醃漬保存食材的生活智慧出發，製作「梅乾酸菜蒸魚」、「客家小炒」及「番茄桔醬高麗菜」。

課程採小組實作，學員從調味比例、烹調流程到大量供餐操作彼此交流，將傳統風味調整為適合學生口味及校園廚房實際供應的菜色。

淡水商工表示，學校提供專業中餐教室及實作環境，讓校廚、營養師與午餐工作人員共同試作、討論及調整菜色，也透過跨校及跨單位經驗分享，處理大量供餐時可能遇到的備料、調味及製程問題。

永定國小午餐秘書陳柏憲表示，多元文化菜單的關鍵，是保留特色風味的同時，也要兼顧營養均衡與學生接受度。例如馬告香氣鮮明、客家桔醬酸甜開胃，實際運用時仍須調整食材比例與烹調方式，才能讓學生願意嘗試，也方便校廚大量製作。

教育局表示，未來將持續透過專業研習、跨校交流及特色菜單研發，提升校園午餐團隊專業知能與供餐品質。新學年度免費營養午餐上路後，也將持續把營養、安全、多元及美味落實在每一餐，讓學生從餐桌認識台灣多元文化。

學員分組實作原住民及客家風味料理，交流調味比例、烹調流程及大量供餐操作方式。圖／新北市教育局提供

學員分組實作原住民及客家風味料理，交流調味比例、烹調流程及大量供餐操作方式。圖／新北市教育局提供