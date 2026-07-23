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讀到半夜沒進步…會考生「沒動力」求助 心理師：先累積做得到的感覺

聯合新聞網／ 綜合報導
一名正在準備會考的網友，對於即將到來的連續模擬考十分焦慮。圖／AI生成
一名正在準備會考的網友，對於即將到來的連續模擬考十分焦慮。圖／AI生成

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在求學生涯中，難免會出現迷茫甚至低落的情緒，有時需要一些小技巧改善心情，才能重獲學習的動力。一名就讀國中的網友發文，稱他近期在準備會考，將面臨連續的模擬考讓他十分焦慮、腦袋轉不過來。對此，網友們紛紛提出調整情緒的小技巧鼓勵原PO，也有心理師建議，先縮小目標，累積「做得到」的經驗，就可以重新找回讀書的熱情。

一名國中生Threads發文，表示自己正在準備會考，聽聞升上國三之後會面臨連續的模擬考，讓他非常焦慮。他表示自己的成績是班上的中等程度，最近常常讀書讀到半夜1點，即使已經很用功了，但小考成績出來後發現沒有進步的跡象，讓他非常挫折。

原PO表示，現在他完全失去了讀書的動力，每次打開教科書總是感到「心累」，明明知道不努力不行，但腦子總是無法轉過來，成績「卡」在不上不下的狀態。他聽到別人說讀書是為了美好未來或翻轉人生等話語，甚至會覺得很虛偽，因此詢問網友改善心情、重新找回讀書動力的方法。

此文一出，不少網友無私地分享自己改善心情的方法。有網友建議「找喜歡的事情做」，例如他在考試期間會計畫考完之後去哪裡旅遊，並查閱當地的旅遊訊息，利用休息時間規畫旅行，就會覺得很有希望、讀書也更有動力。

此外，該網友也提到，他會堅持每天看自己喜歡的節目或影片，就算當天的節目主題不好看，他也會放著讓影片自己播放，聽到主持人或來賓開心地談論各種話題就很療癒，能夠有效地改善準備考試的緊張心情。

一名臨床心理師回應，原PO目前的情況不僅是沒動力，而是長期努力累積的疲憊感，實際上這類案例很常見，很多人準備考試時都知道該努力，但情緒和身體沒辦法應對，此時已經不是努力的問題，而是心理能量被過度消耗了。

心理師建議，先縮小自己的目標，例如每天讀書10分鐘、整理章節、完成少量題目，累積自己「做得到」的感覺。心理師強調，不要用「我不努力」來解釋自己的情況，很多時候慢下來調整自己的身心，也是走更長遠路途的重要關鍵。

另有當過家教的網友提「備考心法」，首先每天少滑手機、規定自己一定要在晚上11點前上床睡覺，才不會過度消耗專注度；白天或放學後可以到操場快走30分鐘，透過曬太陽和流汗能幫助放鬆身心；將考試「遊戲化」也是有趣的策略，可以想像自己在累積經驗值、過關升級，增添趣味性能增加學習動力。

該網友接著提到「目錄備考法」，每個章節找到3個重要的考點，專注於這些內容就好，其他的可以直接不讀；考完小考後根據錯的題目找到自己薄弱的地方，就會發現其實考試都在考特定題型而已。最後是「不要糾結」、更不要想「一鍵通關」，專注大考的重點就能讓學習事半功倍。

曾有一位女網友發文詢問：「考上頂尖大學的人都是怎麼讀書的？」除了先天因素之外，網友們指出一天讀多久不是重點，重點是「內容跟方式」，例如以最簡單的背東西來說，坐著背一小時，不如分三天用零碎時間主動回想，讀書才會更有效率。

國中生 會考 心理師

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