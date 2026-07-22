聽新聞
0:00 / 0:00

教育部新設台灣實中 教團：成敗關鍵在師資

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
科學班學生接受三年培育後，近十年有24%學生畢業後選讀基礎科學系，另有近36%讀工程、31%讀醫藥。示意圖。圖／AI生成
科學班學生接受三年培育後，近十年有24%學生畢業後選讀基礎科學系，另有近36%讀工程、31%讀醫藥。示意圖。圖／AI生成

【編輯推薦】

國立台灣科學實驗高級中等學校（台灣實中）研議將跳脫現有的課綱體制，以實驗教育導向由教育部自辦高中。教師團體多表示，未來該校師資應採獨招方式，但因應課程規劃，教師負擔也可能遠高於一般學校，屆時是否有足夠資源穩定師資，將是成敗關鍵。

據了解，台灣實中整體學術架構包括數學與自然科學、專題研究、語文表達及社會議題探究四大面向。除了數學與自然學科佔比吃重，還有逾30學分的專題研究課程，學生須於三年內修畢，是目前高中未有的規格。

全教總副理事長張瓊方表示，台灣教師具備研發專題研究課程的能力，未來該校在師資甄選簡章中，也一定會把專題研究、跨域課程設計及帶領學生探究的能力納入條件。

但張瓊方指出，真正需要留意的，反而是教師進入實驗學校後，所承擔的課程開發與備課負荷，可能遠高於一般學校。若缺乏減課、協作人力及合理獎勵，長期下來恐怕造成教師倦怠甚至透過介聘離開，影響師資穩定。因此，制度能否提供足夠支持，會是成敗關鍵。

高雄市教師職業工會理事長、林園高中教師李雅文也表示，屆時實驗教育應是用獨招機制招考教師，實驗教育三法雖然給予課程更多彈性，但也代表實驗教育無論課程計畫、教案撰寫都跟一般學制不同，加上學生性質特殊，不一定好帶，教師勢必要付出更多的心力，但其人事待遇還是比照一般學校。

全教產理事長林蕙蓉則指出，近年全台各縣市創設科學園區實驗中學一開始也面臨缺教師的問題，因聘不足只能找代理代課，後來再用一兩個學期慢慢將人力補齊。且實驗中學多較常聘用碩士以上學歷教師，因此還是回歸老問題，目前缺少理科教師，待遇與制度是否具備吸引力，才是重點。

張瓊方 教育部 教案

延伸閱讀

科學班外另起爐灶 教育部「台灣實中」專攻基礎科學首年擬招30人

小校教師不足 兼行政還要跨科

估115小一新生僅剩21萬 教團籲修正員額編制準則、調降班級人數

開倒車？教育部修正準則「副組長」仍教師兼任 教團痛批行政減量如騙局

相關新聞

校園醜事！彰化某國中兩老師不和 一方疑被放鋼釘意圖刺破車胎

彰化市某國中黃姓老師昨天上午發現他停在校內的車子，兩邊輪胎前被放置鋼釘與支架，認定是擔任行政職的蔡姓老師意圖毀損輪胎，昨天到轄區派出所控告對方涉嫌恐嚇、妨害自由，但蔡堅決否認，由於黃檢具的監視器難以判定，警方將移由檢察官偵辦。

為孩子創造機會！把教室搬到山林用愛「終身保固」 雲林3教師獲師鐸獎

2026年師鐸獎名單揭曉，雲林縣有3名國中小教育人員獲獎，分別為石榴國中校長林俊賢、華南實驗國小教師賴雅芬及樟湖生態國中小教師陳綺華。3人沒有相同的教學模式，卻有共同信念，就是相信教育能改變人生。有人為孩子搭建舞台，有人帶學生走進山林，有人則用超越血緣的愛陪伴弱勢學生，成為學生生命中的依靠。

當AI走進英語營 南投這群小學生先學會「開口」而不是背單字

嘉和國小暑期英語營今年首度大量導入AI科技輔助教學，結合數位學習、桌遊互動及文化體驗，打造沉浸式英語學習情境，學生透過任務實作、角色扮演及成果發表自然開口說英語，不僅提升口說能力，也同步培養數位素養與國際視野。

調降授課節數減輕教師負擔 嘉市府增編預算完善教師支持制度

嘉市府為減輕第一線教師教學與行政負擔，打造更友善教育環境，宣布115學年度起全面調整公立國中小學教師授課節數，包括國中小導師、兼任行政職務教師及國中特定領域專任教師皆適用，市府每年將增加3737萬元經費，讓教師更多時間投入教學準備、學生輔導與親師溝通，提升教育品質。

教育部新設台灣實中 教團：成敗關鍵在師資

國立台灣科學實驗高級中等學校（台灣實中）研議將跳脫現有的課綱體制，以實驗教育導向由教育部自辦高中。教師團體多表示，未來該校師資應採獨招方式，但因應課程規劃，教師負擔也可能遠高於一般學校，屆時是否有足夠資源穩定師資，將是成敗關鍵。

小二數學題爆紅！水果35元買3份竟全答100元 學生神理由讓老師服了

泰國一名數學老師近日分享一道國小二年級數學題，沒想到看似簡單的乘法題卻掀起熱烈討論。題目寫著「紅毛丹每公斤35泰銖，買3公斤要付多少錢？」照數學公式計算答案應為105泰銖，但許多學生與網友卻一致回答「100泰銖」，背後原因曝光後，連老師都笑稱「我服了」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。