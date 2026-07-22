校園醜事！彰化某國中兩老師不和 一方疑被放鋼釘意圖刺破車胎

彰化市某國中黃姓老師昨天上午發現他停在校內的車子，兩邊輪胎前被放置鋼釘與支架，認定是擔任行政職的廖姓老師意圖毀損輪胎，昨天到轄區派出所控告對方涉嫌恐嚇、妨害自由，但廖堅決否認，由於黃檢具的監視器難以判定，警方將移由檢察官偵辦。

這所國中的校長無奈地表示，這兩位老師平時就不和，開會也常意見不一致，黃老師檢具的監視器，無法明確指證是廖老師所為，既然一方已經向警方提告，校方即尊重相關程序。

黃姓老師指稱，昨天上午7時42分許，學校有某行政人員「鬼鬼祟祟」到他的車旁兩處輪胎放置鋼釘與支架，欲使輪胎受損，發生行車安全與財產損失，經調閱監視器後，確定是這名行政人員涉嫌。

黃姓老師指出，今年5月間，他在下班時間，也曾被一模一樣的鋼釘與支架刺破輪胎，導致搖搖擺擺開車回家。他強調，被黑函鬥來鬥去就算了，現在同事間，竟然有危害生命安全的事件發生，他必須跳出來嚴正譴責這種霸凌行為，還校園安全的上班環境。

黃老師昨天下午檢具監視器取得的影像，到轄區派出所報案，控告廖姓老師涉嫌恐嚇及妨害自由，警方也傳喚廖姓老師詢問。但廖堅決否認涉案，監視器錄得的不明人士根本不是他。

警方表示，由於監視器距離停車處甚遠，無法明確判斷廖姓老師涉嫌放置鋼釘與支架，將移由檢察官偵辦，釐清案情。

據了解，彰化市最近也有一所國小，因老師不和，發生老師的汽車車胎被刺破報警處理的案件。

彰化市某國中黃姓老師昨天上午發現他停在校內的車子，兩邊輪胎前被放置鋼釘與支架，認定是擔任行政職的廖姓老師意圖毀損輪胎，報警處理。圖／民眾提供

彰化市某國中黃姓老師昨天上午發現他停在校內的車子，兩邊輪胎前被放置鋼釘與支架，認定是擔任行政職的廖姓老師意圖毀損輪胎，報警處理。圖／民眾提供