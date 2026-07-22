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為孩子創造機會 把教室搬到山林用愛「終身保固」 雲林3教師獲師鐸獎

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
圖為雲林縣古坑鄉華南實驗國小老師兼總務主任賴雅芬。圖／賴雅芬提供
圖為雲林縣古坑鄉華南實驗國小老師兼總務主任賴雅芬。圖／賴雅芬提供

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2026年師鐸獎名單揭曉，雲林縣有3名國中小教育人員獲獎，分別為石榴國中校長林俊賢、華南實驗國小教師賴雅芬及樟湖生態國中小教師陳綺華。3人沒有相同的教學模式，卻有共同信念，就是相信教育能改變人生。有人為孩子搭建舞台，有人帶學生走進山林，有人則用超越血緣的愛陪伴弱勢學生，成為學生生命中的依靠。

出身台南農家的林俊賢，3歲時父親過世，母親獨力扶養4名子女長大。童年的艱困，讓他深刻體會教育是改變命運的重要力量，因此自台灣師範大學畢業後投身杏壇，一待就是38年。

擔任校長14年來，他到每所學校都從「創造機會」開始。無論成立國樂、舞蹈及體育團隊，或設立數理資優班、科技自造中心，都是希望讓不同特質的孩子找到舞台。4年前接任石榴國中校長後，更推動學校轉型為科技實驗學校，奔走募資成立18個學生社團，讓原本資源有限的學校，在各項競賽中嶄露頭角。

樟湖生態國中小教師陳綺華，19年來始終留在偏鄉服務。她陪伴許多家庭功能薄弱或缺乏自信的孩子成長，除了課堂教學，更投入大量時間關心學生生活，甚至在畢業後仍持續聯繫。校長陳清圳表示，有學生畢業多年，不論是高齡阿祖的看護問題、家中社工、村長遇到難關，依然習慣找老師商量。

陳清圳說，有家長形容，陳綺華帶過的學生就像享有「終身保固」，不論畢業多久，都知道老師一直都在。這句溫馨的玩笑，是家長對老師一生的託付，也是陳綺華老師用生命灌溉，給孩子們最神聖的承諾。

賴雅芬則選擇把教室搬出校園。30多年教學生涯，她從都會區一路走進偏鄉，相信真正的學習不該侷限在課本，而是在生活裡發生。

她曾帶學生繪製社區地圖、攀登步道、騎單車走讀，也陪伴華南實驗國小孩子挑戰百岳、投入社區服務，曾經一起爬山的孩子，如今返鄉投入友善農業並經營咖啡館；28年前教過的學生，至今仍記得她。對她而言，這些都是教育最珍貴的回饋，也讓她決定繼續留在偏鄉播種。

圖為雲林縣石榴國中校長林俊賢。記者陳雅玲／攝影
圖為雲林縣石榴國中校長林俊賢。記者陳雅玲／攝影

圖為樟湖生態國中小學教師陳綺華。圖／樟湖生態國中小學提供
圖為樟湖生態國中小學教師陳綺華。圖／樟湖生態國中小學提供

師鐸獎 雲林 台南

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