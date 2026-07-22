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當AI走進英語營 南投這群小學生先學會「開口」而不是背單字

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
嘉和國小暑期英語營導入AI科技，學生透過沉浸式課程提升英語口說能力。圖／嘉和國小提供
嘉和國小暑期英語營導入AI科技，學生透過沉浸式課程提升英語口說能力。圖／嘉和國小提供

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嘉和國小暑期英語營今年首度大量導入AI科技輔助教學，結合數位學習、桌遊互動及文化體驗，打造沉浸式英語學習情境，學生透過任務實作、角色扮演及成果發表自然開口說英語，不僅提升口說能力，也同步培養數位素養與國際視野。

教育部「夏日樂學」計畫暑假在南投市嘉和國小舉辦為期兩周的英語營，招收三至五年級學生，由校內英語教學團隊共同規畫課程，運用AI工具協助教師整理主題詞彙、設計對話情境、規畫學習任務，也引導學生利用AI進行發音練習、資料整理及簡報製作，提升英語表達、自主學習及數位應用能力。

課程結合文化旅遊、餐飲製作、桌遊互動及藝術手作等主題，學生在分組合作中以英語對話、描述步驟及分享心得，並認識不同國家的文化與生活習慣。

校長陳秀玲表示，語言學習最重要的是創造真實使用情境，學校營造具國際視野的學習環境，並善用AI科技協助教學與學習支持，讓孩子透過文化、生活任務及數位工具練習英語，不只是學習單字與句型，更能培養主動溝通及自主學習能力。

學務主任蕭國平表示，英語營採協同教學、角色扮演、任務式學習及成果發表，增加學生實際使用英語的機會。AI不僅協助教師完善課程設計，也成為學生練習發音、整理內容及準備成果發表的重要工具，讓科技自然融入學習歷程。

成果發表當天，學生透過英語唱跳演出展現學習成果，不少學生表示，經過兩周實作與分享，更敢開口說英語，也更了解不同國家的文化與生活安全知識。除英語營外，嘉和國小暑假也同步開設扯鈴、國樂及SEL袋棍球等多元營隊，提供學生依興趣探索學習，培養多元能力，獲得家長肯定。

嘉和國小暑期同步開設多元營隊，讓學生依興趣探索學習、培養多元能力。圖／嘉和國小提供
嘉和國小暑期同步開設多元營隊，讓學生依興趣探索學習、培養多元能力。圖／嘉和國小提供

南投 英語 小學生

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