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調降授課節數減輕教師負擔 嘉市府增編預算完善教師支持制度

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市府為減輕第一線教師教學與行政負擔，打造更友善教育環境，宣布115學年度起全面調整公立國中小學教師授課節數，包括國中小導師、兼任行政職務教師及國中特定領域專任教師皆適用，讓教師更多時間投入教學準備、學生輔導與親師溝通，提升教育品質。圖／嘉市府提供
嘉市府為減輕第一線教師教學與行政負擔，打造更友善教育環境，宣布115學年度起全面調整公立國中小學教師授課節數，包括國中小導師、兼任行政職務教師及國中特定領域專任教師皆適用，讓教師更多時間投入教學準備、學生輔導與親師溝通，提升教育品質。圖／嘉市府提供

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嘉市府為減輕第一線教師教學與行政負擔，打造更友善教育環境，宣布115學年度起全面調整公立國中小學教師授課節數，包括國中小導師、兼任行政職務教師及國中特定領域專任教師皆適用，市府每年將增加3737萬元經費，讓教師更多時間投入教學準備、學生輔導與親師溝通，提升教育品質。

教育處指出，本次調整措施包括國中小導師每周減授節數，由原本4節增加為5節；兼任行政職務教師每周基本授課節數全面調降2節；全校協助行政工作減授總節數增加1節；此外，國中「健康與體育」、「藝術」及「綜合活動」三大領域專任教師，每周授課節數也由19節調降為18節。

市長黃敏惠表示，教育是城市永續發展的重要基石，市府秉持「人文第一、科技相佐、精緻創新、國際視野」施政理念，面對教育工作日趨多元，教師除教學，還須肩負班級經營、學生輔導、親師溝通及行政協調等工作，透過調降授課節數，回應教育現場需求，讓教師擁有更多時間精進教學專業、陪伴學生，營造更完善的學習環境。

教育處長郭添財表示，這次授課節數調整，是市府長期重視教育品質、傾聽教師心聲重要政策。市府從教師工作負荷、學校行政運作及學生學習需求等面向整體評估，希望透過制度調整，建立更完善的教師支持系統，讓教師能充分發揮專業，讓學校行政運作更加穩定。導師肩負學生生活教育、情緒關懷及親師溝通等重要工作，增加減授節數後，可投入更多時間了解學生需求，提供更完整的陪伴與支持；兼任行政職務教師授課節數下修及增加行政減授總節數，有助於提升行政支援量能，兼顧教學與校務推動。

郭添財說，國中健康與體育、藝術及綜合活動領域專任教師授課節數同步下修，可讓各領域教師授課負擔更趨平衡，並增加課程設計、教材研發及教學創新的時間，提升學生學習品質。市府預估每年將增加約3737萬元經費支應相關措施，未來也將持續關注教育現場需求，完善教師支持制度，讓教師安心教學、學生快樂學習，持續打造嘉市幸福教育城市。

嘉市府為減輕第一線教師教學與行政負擔，打造更友善教育環境，宣布115學年度起全面調整公立國中小學教師授課節數，包括國中小導師、兼任行政職務教師及國中特定領域專任教師皆適用，讓教師更多時間投入教學準備、學生輔導與親師溝通，提升教育品質。圖／嘉市府提供
嘉市府為減輕第一線教師教學與行政負擔，打造更友善教育環境，宣布115學年度起全面調整公立國中小學教師授課節數，包括國中小導師、兼任行政職務教師及國中特定領域專任教師皆適用，讓教師更多時間投入教學準備、學生輔導與親師溝通，提升教育品質。圖／嘉市府提供

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