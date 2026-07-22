竹市數位實中雙聯學程首批學生赴美加 高虹安加碼國際人才培育補助

新竹市立數位實驗高級中等學校國際教育再創新里程！今年暑期數位實中「美國、加拿大雙聯學程」學生分別遠赴加拿大多倫多與美國聖地牙哥，展開為期數週的暑期海外實體課程、大學參訪與國際學術論壇發表。今市府秘書長張治祥代表市長高虹安透過跨國線上會議關心孩子們在海外的學習與生活適應情形。並宣布市府推出全新「新竹市推動高中雙聯學制國際人才培育補助計畫」，以實質經費支持學生勇敢走向世界。

高虹安表示，數位實中自114學年度開辦雙聯學制以來，攜手加拿大及美國優質高中合作，學生在國內即可透過線上修習美加高中課程，暑假再赴海外合作學校進行實體學習與參與國際論壇，突破時間與地域限制，打造與國際接軌的多元學習模式。

高虹安說明，為實踐「新竹好學」教育理念、減輕學生參與雙聯學制的經濟負擔，市府推出「新竹市推動高中雙聯學制國際人才培育補助計畫」。針對就讀竹市市立高中且參與核定雙聯學制的學生提供全方位的經費補助，包含課程修習補助、出國實體學習補助及國際語言檢定補助。

她說，此計畫特別針對經濟弱勢學生額外增加補助名額並調高補助額度，落實社會公平；受補助學生於領取出國補助後，次學期將擔任「新竹市國際教育大使」回到校園進行心得分享，帶動同儕的國際視野。

數位實中校長陳彥宇指出，此次暑期海外實體課程是雙聯學程極具特色與核心的一環。在加拿大雙聯學程部分，學生前往多倫多加入當地公立高中，展開為期一個月的全日制沉浸式課程，挑戰英語與數學試煉，並體驗寄宿家庭生活。期間，數位實中更於多倫多與合作學校簽署合作備忘錄(MOU)，並啟動海外升學輔導機制，帶領學生實地走訪多所加拿大頂尖大學，與招生官及教授面對面交流，了解國際學生照顧資源與獎學金策略。

在美國雙聯學程部分，學生入住加州大學聖地牙哥分校(UCSD)宿舍，展開密集且充實的學術研習。學生們更參加了全球青少年研究與創新論壇(The Global Youth Research Innovation Forum, GYRI)，將國內學習與研究成果以英文進行論文摘要發表，充分展現竹市學子的跨域思維與國際競爭力。

高虹安市長表示，數位實中雙聯學程的推動與全新補助計畫的實施，不僅落實了雙語教學與數位工具的深度融合，更提供竹苗區學子無縫接軌國際頂尖大學的多元管道。未來市府將持續挹注教育資源，輔導學校深化海外合作關係，為新竹市的新世代學子打造最具競爭力與國際觀的學習舞台。

美國雙聯學程上課情形。圖／新竹市政府提供