小二數學題爆紅！水果35元買3份竟全答100元 學生神理由讓老師服了

泰國一名數學老師近日分享一道國小二年級數學題，沒想到看似簡單的乘法題卻掀起熱烈討論。題目寫著「紅毛丹每公斤35泰銖，買3公斤要付多少錢？」照數學公式計算答案應為105泰銖，但許多學生與網友卻一致回答「100泰銖」，背後原因曝光後，連老師都笑稱「我服了」。

這道題目是由擁有45萬名粉絲的泰國數學教師「Chuay」在臉書粉專分享，並幽默發文表示：「這是用來證明是不是泰國人的數學題嗎？」他詢問大家，紅毛丹每公斤35泰銖，買3公斤要付多少錢，原本預期大家會回答35乘以3等於105泰銖，沒想到留言區卻被大量「100泰銖」洗版，意外引發熱議。

不少學生和網友解釋，雖然從數學角度來看，考試答案確實是105泰銖，但如果是在市場買水果，攤販通常都會祭出「3公斤100泰銖」的優惠，因此實際付款往往只要100泰銖。有人笑說「在教室裡回答105，在市場回答100」、「如果是數學題答案是105，如果是水果攤答案就是100」、「3公斤100，不用找零」、「如果拿3公斤，老闆通常只收100」，甚至有人打趣表示，「如果不是3公斤100，我就不買了」。

面對五花八門的回答，Chuay也忍不住發文認輸，笑稱看來大家都很習慣跟著父母逛市場，因此才會直覺想到促銷價格，而非單純的數學計算。貼文曝光後，也吸引不少網友留言表示，這題不只是考乘法，更反映生活與課堂的差異，直呼「考試答案是105，現實答案卻是100」，讓不少人看了會心一笑。

根據過去報導，有許多爸媽因為許久沒碰數學，已經開始有點跟不上孩子的進度。爸媽表示過去自己能夠陪孩子看功課、一起想方法、跟孩子討論，但隨著課程越來越深，出現了「陪讀陪到一半突然被踢下船」的感覺，只能在岸邊看著孩子自己划獨木舟，卡在一個「想幫忙但能力不足」的尷尬階段。

不少網友回覆，「會自己識字了就應該放手了吧？不然以後問題都問父母就好了，培養一下問老師的習慣吧」、「家長如果每天陪讀，孩子可能會太依賴，小學中、高年級我就開始慢慢放手」、「我家國小就開始自己安排功課，我只負責叫他吃飯睡覺」，也很多人認為「家長要教的不是功課，是禮貌跟做人處事。課業交給老師就好」。