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影／3退休女校長圓夢跳芭蕾 熟齡舞者登台用舞步詮釋人生

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市3位退休女校長:興嘉國小退休校長朱麗乖、大同國小退休校長盧淑娟，以及林森國小退休校長吳淑任，退休後攜手投入芭蕾舞學習，經過數個月練習，日前周日首次站上嘉義市新光三越百貨大門前演出，以優雅舞姿展現熟齡自信，也圓了兒時的芭蕾夢，獲得現場民眾熱烈掌聲。圖／朱麗乖提供
嘉義市3位退休女校長:興嘉國小退休校長朱麗乖、大同國小退休校長盧淑娟，以及林森國小退休校長吳淑任，退休後攜手投入芭蕾舞學習，經過數個月練習，日前周日首次站上嘉義市新光三越百貨大門前演出，以優雅舞姿展現熟齡自信，也圓了兒時的芭蕾夢，獲得現場民眾熱烈掌聲。圖／朱麗乖提供

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台灣邁入超高齡社會，如何活躍老化、活出健康精彩人生，成為銀髮族關注課題。嘉義市3位退休女校長:興嘉國小退休校長朱麗乖、大同國小退休校長盧淑娟，以及林森國小退休校長吳淑任，退休後攜手投入芭蕾舞學習，經過數個月練習，日前周日首次站上嘉義市新光三越百貨大門前演出，以優雅舞姿展現熟齡自信，也圓了兒時的芭蕾夢，獲得現場民眾熱烈掌聲。

3位退休校長在童蓁舞蹈班跟隨舞蹈老師童瓊慧學習，從最基本的拉筋、站姿、手部動作開始，一步步累積舞蹈基礎。演出前雖然緊張，擔心忘記舞步、跳錯動作，但在彼此鼓勵陪伴下，順利完成人生第一場芭蕾舞表演。

朱麗乖笑稱，她們是一群「肥天鵝」，雖然沒有專業舞者纖細的身材，卻用認真與熱情跳出屬於自己的美麗。感謝老師長時間耐心指導，也謝謝親友到場加油，每一聲掌聲都讓一年來的努力更有價值。

朱麗乖表示，退休不是人生停止，而是重新開始嘗試過去沒有機會做的事情。她認為，只要願意跨出第一步，人生任何時候都能發現全新的自己，也鼓勵更多熟齡朋友勇敢追夢，不要因年齡而設限。

童瓊慧表示，舞蹈沒有年齡限制，從4歲到76歲的學員都能在教室裡找到屬於自己的舞台。成人芭蕾不像兒童課程需要大量跳躍，而是透過循序漸進的伸展、拉筋、肌力訓練及身體控制，在音樂陪伴下培養優雅體態與自信氣質。

她指出，每一段優美舞姿背後，都有不同的人生故事，有人圓夢、有人追求健康，也有人退休後終於擁有屬於自己的時間。老師會依照熟齡學員身體狀況安排漸進式課程，透過緩慢、安全的動作，引導學員享受舞蹈樂趣，降低運動負擔。

這場演出不僅展現3位退休校長學習成果，讓現場民眾看見熟齡生活的另一種可能。她們以實際行動證明，追逐夢想從不受年齡限制，只要願意踏出第一步，每個人生階段都能綻放不同光彩，為超高齡社會寫下活躍老化、終身學習的最佳典範。

嘉義市3位退休女校長:興嘉國小退休校長朱麗乖、大同國小退休校長盧淑娟，以及林森國小退休校長吳淑任，退休後攜手投入芭蕾舞學習，經過數個月練習，日前周日首次站上嘉義市新光三越百貨大門前演出，以優雅舞姿展現熟齡自信，也圓了兒時的芭蕾夢，獲得現場民眾熱烈掌聲。圖／朱麗乖提供
嘉義市3位退休女校長:興嘉國小退休校長朱麗乖、大同國小退休校長盧淑娟，以及林森國小退休校長吳淑任，退休後攜手投入芭蕾舞學習，經過數個月練習，日前周日首次站上嘉義市新光三越百貨大門前演出，以優雅舞姿展現熟齡自信，也圓了兒時的芭蕾夢，獲得現場民眾熱烈掌聲。圖／朱麗乖提供

嘉義市3位退休女校長:興嘉國小退休校長朱麗乖、大同國小退休校長盧淑娟，以及林森國小退休校長吳淑任，退休後攜手投入芭蕾舞學習，經過數個月練習，日前周日首次站上嘉義市新光三越百貨大門前演出，以優雅舞姿展現熟齡自信，也圓了兒時的芭蕾夢，獲得現場民眾熱烈掌聲。圖／朱麗乖提供
嘉義市3位退休女校長:興嘉國小退休校長朱麗乖、大同國小退休校長盧淑娟，以及林森國小退休校長吳淑任，退休後攜手投入芭蕾舞學習，經過數個月練習，日前周日首次站上嘉義市新光三越百貨大門前演出，以優雅舞姿展現熟齡自信，也圓了兒時的芭蕾夢，獲得現場民眾熱烈掌聲。圖／朱麗乖提供

嘉義市3位退休女校長:興嘉國小退休校長朱麗乖、大同國小退休校長盧淑娟，以及林森國小退休校長吳淑任，退休後攜手投入芭蕾舞學習，經過數個月練習，日前周日首次站上嘉義市新光三越百貨大門前演出，以優雅舞姿展現熟齡自信，也圓了兒時的芭蕾夢，獲得現場民眾熱烈掌聲。圖／朱麗乖提供
嘉義市3位退休女校長:興嘉國小退休校長朱麗乖、大同國小退休校長盧淑娟，以及林森國小退休校長吳淑任，退休後攜手投入芭蕾舞學習，經過數個月練習，日前周日首次站上嘉義市新光三越百貨大門前演出，以優雅舞姿展現熟齡自信，也圓了兒時的芭蕾夢，獲得現場民眾熱烈掌聲。圖／朱麗乖提供

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