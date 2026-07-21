竹縣文化局營隊手做VR眼鏡 學員：最難忘

新竹縣文化局日前舉辦「國際文化探索英語營（VR體驗）」及「與海世界對話——口語表達美語營」，透過動手實作結合英語口說，從製作VR眼鏡、濾水器，到規畫旅遊行程並上台用英文說明，帶領學員做中學、玩中學。培養語言與表達能力。

石門國小六年級學生黃彥哲對製作VR眼鏡印象最深刻。他說，完成的眼鏡很酷，要帶回家和爸媽分享。他和同學也規畫「雙北一日遊」，安排帶外國朋友品嘗永和豆漿、參觀中正紀念堂，中午享用知名吃到飽，再前往欣賞淡江大橋，展現結合美食與景點的旅遊創意。

關東國小五年級學生葉哲宇則設計宜蘭行程，規畫走訪傳統藝術中心、五峰旗瀑布，並安排體驗卡丁車；安興國小學生賴哲言則推薦新竹在地景點，包括十八尖山及十七公里海岸線，希望帶外國朋友認識家鄉之美。

新竹縣文化局長朱淑敏聽完各組分享後表示，同學們邏輯清楚、口條流暢，也展現穩健的台風，看得出來透過營隊課程累積不少收穫。

朱淑敏表示，新竹縣教育資源豐富，家長也十分重視語文教育，因此今年與聯合報教育事業部合作辦理兩梯次沉浸式國小英語營隊，課程融合英語學習與創客精神，希望透過老師引導，讓孩子在實作與遊戲中培養英語興趣與自信，而非侷限於課堂背誦與考試。

她指出，語言不只是溝通工具，若能在過程中融入文化，更能拓展國際視野，理解不同文化背景下的思維方式，也讓語言學習更具溫度。她鼓勵學生在學習英語之餘，也要重視母語與家鄉文化，未來與國際友人交流時，才能分享更多屬於台灣、屬於新竹的故事。

朱淑敏也透露，新竹縣圖書館總館預計將於年底開幕，現有總館未來將轉型為兒少圖書館，除提供借閱服務外，也規畫推出國際文化探索、科技創客等多元課程，歡迎學生踴躍提出建議，共同打造更豐富、多元的閱讀與學習空間。

成果發表會時，石門國小六年級學生黃彥哲(中)和同學報告他們規畫的「雙北一日遊」細節。圖／教育事業部