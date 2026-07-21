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征戰國際奧林匹亞競賽 雄中張宸睿奪化學金牌、曾宇凡擒數學銀牌

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
雄中生曾宇凡奪下國際數學奧賽銀牌。圖／高雄市教育局提供
雄中生曾宇凡奪下國際數學奧賽銀牌。圖／高雄市教育局提供

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雄中學高二科學班學生張宸睿、曾宇凡今年征戰國際奧林匹亞競賽，分別奪下化學金牌、數學銀牌，在世界頂尖高中生的競技舞台上，為台灣爭光，印證台灣科學教育人才實力。

國際奧林匹亞是全球高中最高等級的學科競賽，第58屆國際化學奧林匹亞在烏茲別克塔什干舉行，張宸睿代表台灣出賽，一舉摘下金牌；曾宇凡在上海舉行的第67屆國際數學奧林匹亞獲得銀牌，兩人站上世界舞台，成為今年國際競賽中最受矚目的高中生。

張宸睿學習歷程，是一條不斷向前挑戰的軌跡，他高一便獲推薦跳級參加科學班聯合學科資格考試，高二提前進入國立中山大學修課，提早接觸大學研究資源。

張宸睿說，高一首次挑戰化學奧林匹亞選訓營失利，未能取得培訓資格，但他沒有停下腳步，而是持續投入學習，高二獲得全國高中化學學科能力競賽一等獎，今年成功入選國家代表隊，最終站上世界冠軍舞台。

除了個人成績，他將知識轉化為影響力，擔任科學班化學讀書會負責人期間，主動帶領同學與學弟妹討論課程、分享解題方法，先後拿下高雄市科展第一名，及全國科展高中組化學科大會獎第一名，展現從學習、研究到分享的能力。

曾宇凡在數學領域穩步累積實力，高一入選中華民國國際數學奧林匹亞代表隊，是少數一年級就進入國家隊的學生，去年獲榮譽獎，今年更摘下銀牌，突破自我。

他在國內競賽中累積豐碩成果，曾獲高雄市科展第三名及探究精神獎，全國數理學科能力競賽也從三等獎進步至二等獎，身為數學讀書會負責人，他規畫討論活動、分享解題策略，透過同儕共學讓學習不只是個人的競賽，而是彼此激盪與共同成長過程。

雄中表示，兩位學生共同特質不只有卓越學科能力，更願意分享、勇於挑戰，這也是近年科學教育所重視核心價值，培養不只會考試的人才，而是具備研究能力、團隊合作精神與國際競爭力的新世代。

雄中生張宸睿勇奪國際化學奧賽金牌。圖／高雄市教育局提供
雄中生張宸睿勇奪國際化學奧賽金牌。圖／高雄市教育局提供

奧林匹亞 金牌 雄中

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