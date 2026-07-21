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北台中暑期研習營開訓 200多名學生及家長參加

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
2026年北台中青少年暑期研習營，今天在大甲體育場舉行開訓典禮。圖／主辦單位提供
2026年北台中青少年暑期研習營，今天在大甲體育場舉行開訓典禮。圖／主辦單位提供

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2026年北台中青少年暑期研習營，今天在大甲體育場舉行開訓典禮。外埔體育會理事長吳敏濟表示，今年共有140人報名參加，班別包括籃球、桌球及美術繪畫班，將展開為期5周的研習課程，今天開訓典禮學員及家長共200多人參加。

研習營主任吳中源表示，今年暑期營邁入第16年，持續提供青少年多元學習機會，主辦單位邀請桌球國手王瓊葉、陳芃愉，及具有豐富美術教學經驗的陳慧珊老師與籃球金牌教練陳年慶授課，希望讓青少年在5周的研習能培養運動與藝術興趣，過一個充實的暑假。

來自義大利的麗莎與米亞兩姊妹，今年跟著母親回台灣放暑假，連續2年報名參加研習營，她們說去年第一次在台灣學習美術繪畫，開啟對藝術創作的興趣，今年再次來參加，希望學習更多不同文化的藝術。

2026年北台中青少年暑期研習營，今天在大甲體育場舉行開訓典禮。圖／主辦單位提供
2026年北台中青少年暑期研習營，今天在大甲體育場舉行開訓典禮。圖／主辦單位提供

家長 吳敏濟 體育

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