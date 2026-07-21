孩子暑假活動交給安親班就好？前老師曝6觀察：幾乎都待教室

正值暑假，不少家長會把孩子送到安親班，以減輕育兒的負擔。一名曾擔任過安親班老師的網友發文，稱安親班的暑假生活並沒有家長如想像來得精彩，並列舉他所觀察到的6大現象，表明戶外課程其實不多，建議家長趁暑假多帶小孩去旅行或踏青，因為「一起出去玩的回憶，往往比多寫幾張考卷，更能留在心裡」。

一名曾擔任過安親班老師的網友在Threads發文，表示很多家長誤以為安親班的生活很精采，但經由他長期以來的觀察，發現實際上並不是如此。首先，小孩在安親班裡大部分的時間都在寫考卷，學習能力強的小孩很快就寫完了，剩下時間就只是在「等同學」；此外，有些安親班會安排看起來很豐富的手作課程或料理課，其實僅是在打發時間，小孩並不一定想學。

原PO隨後提到戶外活動，雖然戶外課程是安親班最好的課程，不過業者必須考慮小孩的安全、人力與天氣，因此通常不會安排太多；就算真的安排戶外活動，也是去免門票或近距離的地方，對業者來說，小孩待在教室最好管理。

接著是暑假作業的部分，通常小孩一到兩週就能完成所有暑假作業，剩下的時間小孩就只能一直待在教室。最後原PO提到，對老師來說去圖書館是最佳選擇，但要一群小孩安靜讀書非常困難。綜上所述，他很清楚許多家長要上班，才把小孩送到安親班，但還是提醒，有空的話請盡量帶小孩出門旅行或踏青，家人間美好的回憶比起考卷更能讓小孩記住。

此文一出，有一位補習班主任出面回應，強調不能以偏概全，他的補習班除了讓孩子寫暑假作業外，還會安排複習各學期的進度，幫助孩子打好基礎，並不是只有寫考卷而已；至於手作和料理課則是規畫有主題與內容的課程，諸如做各國料理，不是打發時間而已。

該主任還指出，他們會聘請專業講師開設昆蟲營、西洋劍、作文班，甚至是有教材的科學實驗營，希望透過不同課程讓小孩接觸不同領域，並增強各種能力。他特別說明，不是所有安親班都只寫考卷而已，還是有很多業者用心辦學、用心設計課程。

另有安親班老師分享，他的安親班週五固定校外教學，無論是美食手做、科學實驗、藝術創作、生活體驗，都是培養小孩不同的能力；雖然校外教學是以大眾運輸為主，但透過搭公車、捷運、火車，也能讓孩子在生活中學習遵守公共秩序與排隊禮儀的知識。該老師強調，這些學習無法用考卷測驗，卻是孩子一生重要的養分，有助建立自信、獨立、禮貌與責任感。

幫孩子課外加強學業，家教和安親班相比，哪種比較「划算」？有家長指出，這兩種教育方式功能不同，無法比較，但若是想提升學習效果，多數人推薦家教，「家教可一對一，安親無法單獨照顧」、「安親班主要寫作業，有問題才問老師。家教一對一，學習效果比較好」。