建中樂旗隊再展光芒 2026年世界音樂大賽奪金獎

高雄市正義中學和聯合報教育事業部合作、為國中部學生舉辦的「走進世界英語探索營」圓滿落幕，即將接任校長職務的輔導主任叢培麒表示，新世代的學生自主意識比過去都強，是否參加團隊，不再是父母說了算，而是學生自主決定，校方的角色是提供優質有趣的課程，才能讓學生有參與學習的意願。

2026-07-20 14:48