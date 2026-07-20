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建中樂旗隊再展光芒 2026年世界音樂大賽奪金獎

中央社／ 台北20日電

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繼去年在印尼WAMSB世界樂旗大賽拿下總冠軍，建國中學樂旗隊家長後援會今天欣喜表示，2026年世界音樂大賽（WMC）在荷蘭舉行，建中樂旗隊再奪金獎。

建中樂旗隊2025年於印尼WAMSB世界樂旗大賽摘下分組冠軍及年度總冠軍；今年再度代表台灣前往荷蘭參加2026年世界音樂大賽（World Music Contest,WMC）。

建中樂旗隊家長後援會今天告訴中央社記者，建中樂旗隊再次摘下金獎，南荷台灣廠商聯誼會已在臉書發布樂隊演出影片。

據農業部資訊顯示，這場賽事在7月9日至8月2日，於荷蘭克爾克拉德（Kerkrade）舉行，世界音樂大賽為全球最具代表性的管樂及行進樂隊國際賽事之一，每4年舉辦一次，素有「音樂界奧林匹克」之稱；為協助隊員集訓，農業部提供營養補給應援，邀請台灣卜蜂企業股份有限公司響應支持。

建中 印尼 荷蘭

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