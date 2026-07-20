彰化49校獲五星旗艦學校認證 鹿東國小36萬元獎勵金全縣最高

彰化縣政府表彰學校校長及教育團隊深耕教育、創新辦學的成果，今年遴選出49所「五星旗艦學校」，今舉行頒獎典禮，總計頒發506萬2000元獎勵金，其中鹿東國小以36萬元獲獎金額居全縣之冠。

彰化縣長王惠美表示，教育是百年大業，縣府自2023年起推動「彰化縣政府所屬學校績優表現團隊獎勵金計畫」，透過五星學校認證制度，鼓勵各校發展特色、提升教育品質，凡在全國或國際競賽中表現優異者，最高可獲10萬元獎勵金。

王惠美指出，五星學校認證推動4年來，獎勵規模逐年擴大，從初期30所學校、核發211萬2000元獎勵金，今年增加至49所學校、506萬2000元，累計已獎勵281校次、81所學校，核發獎勵金總額達1356萬4000元。

今年49所教育旗艦學校在全國競賽、校務經營、課程教學及閱讀教育等面向均有亮眼表現。其中鹿東國小獲頒36萬元獎勵金，不僅通過114學年度第2學期校務評鑑特優，更在全國學生舞蹈比賽勇奪兩項特優，並獲教育部閱讀推手團體獎及2026年國際學校網界博覽會地方特產特色類白金獎。

另外，平和國小因獲得全國學生舞蹈比賽特優、全國師生鄉土歌謠比賽特優及中途輟學學生預防及復學輔導工作績優學校等肯定，獲頒近25萬元獎勵金；花壇國中則在教育部藝術教育貢獻獲頒績優學校以及校務評鑑特優等，獲頒20萬元。