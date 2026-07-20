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永慶高中AI特色班 勇奪韓國世界創新競賽銀牌

中央社／ 嘉義縣20日電

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永慶高中AI科技特色班一年級學生官承逸、簡瑞恩、龔義誠日前參加2026年韓國WICO世界創新競賽，以作品「AI輔助紅綠燈識別導盲背心」榮獲銀牌獎，展現台灣高中生的科技創新實力。

永慶高中今天發布新聞稿表示，此次獲獎作品源自學生對社會議題的細心觀察。官承逸注意到視障人士在穿越馬路時，常因無法辨識交通號誌而面臨安全風險，因此萌生運用人工智慧協助視障者安全通行的想法。

永慶高中校長郭春松說，在學校專題製作課程中，官承逸與簡瑞恩、龔義誠共同組成團隊，歷經10個多月的研究、測試與反覆改良，成功完成這項兼具創新性與實用性的作品。

郭春松指出，三名同學依照專長分工合作，官承逸負責AI影像辨識技術開發，簡瑞恩負責語音辨識與語音輸出系統，龔義誠則負責硬體電路設計與整合，將人工智慧、程式設計、電子電路及硬體製作等技術有效整合，打造出兼具智慧辨識與即時提醒功能的AI導盲背心。

此外，為了讓作品更貼近視障人士的生活需求，團隊在後續開發過程中加入語音控制功能，使導盲背心除了能即時辨識紅綠燈號誌、協助安全過馬路外，也能操控具紅外線功能的家電設備，提升視障人士居家生活的便利性，展現科技結合人文關懷的設計理念。

郭春松強調，三名同學目前僅就讀高中一年級，便完成一般高中三年級專題課程才能達成的研究成果，不僅展現高度的自主學習能力與跨域整合能力，更充分展現永慶高中AI科技特色班長期推動探究實作、科技教育及創新課程的豐碩成果。

郭春松表示，永慶高中未來將持續深耕AI科技教育、科普教育及創新發明課程，培養兼具創新能力、人文關懷與國際視野的新世代人才。

韓國 人工智慧

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