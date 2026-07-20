高雄正義中學暑假營隊 全英文玩轉探索世界

兩年一度的中央研究院院士會議落幕後，中研院院士、台大前校長管中閔在臉書上表示，「幾天看似熱鬧的會議，我注意到社會其實對此並不關心（和早年很不相同）」。中研院院長陳建仁今赴立院進行業務報告，立委羅廷瑋以管中閔言論詢問陳建仁「社會關注中研院院士會議嗎?」陳建仁認為，台灣社會當然關注，他尊重管中閔院士的個人想法，「但這是少數意見，不是大眾的意見」，他不多做評論。

2026-07-20 10:42