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高雄正義中學暑假營隊 全英文玩轉探索世界

聯合報／ 教育事業部
正義中學的暑假英文營隊課程中含有多個遊戲或情境扮演。圖╱教育事業部
正義中學的暑假英文營隊課程中含有多個遊戲或情境扮演。圖╱教育事業部

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高雄市正義中學和聯合報教育事業部合作、為國中部學生舉辦的「走進世界英語探索營」圓滿落幕，即將接任校長職務的輔導主任叢培麒表示，新世代的學生自主意識比過去都強，是否參加團隊，不再是父母說了算，而是學生自主決定，校方的角色是提供優質有趣的課程，才能讓學生有參與學習的意願。

營隊課程設計團隊表示，正義這次的營隊以「世界文化探索」為主軸，外籍教師協助打造全英語環境，結合文化體驗、創意學習與多元互動，引導學融入英語使用情境。

課程規劃著重語言實際運用能力的培養，讓學生貼近生活真實情境，輕鬆活潑的使用英語，所以設定的場景包括出國旅行前的旅程規畫，移動交通時會有機場的出入境，在國外餐廳要如何點餐，以及角色扮演帶團的導遊等，並介紹不同國家與文化，幫助同學能更立體化的認識世界。同時，課程每日都有跨文化交流與回饋反思，讓學生從「做中學」，理解語言與文化的應用。

同時也是教育部課程發展專家學者人才庫成員的叢培麒，對於營隊的師資和教學方式高度重視，營隊課程中他也不斷和外師及工作人員溝通。他強調，正義很早就引入外師加入各種課程，就是為提供同學更多使用及了解英文的機會。營隊的設計和性質和正課的性質有很大不同，讓暑假願意上課的學生覺得有趣有更多收穫，不只校方、家長重視，若同學有正面回饋，後續會讓更多同學想參與，也有助校園學習氣氛提升。

正義中學的暑假英文營隊課程中含有多個遊戲或情境扮演。圖╱教育事業部
正義中學的暑假英文營隊課程中含有多個遊戲或情境扮演。圖╱教育事業部

正義中學的暑假英文營隊課程中含有多個遊戲或情境扮演。圖╱教育事業部
正義中學的暑假英文營隊課程中含有多個遊戲或情境扮演。圖╱教育事業部

營隊 英文 高雄

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