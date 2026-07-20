影／抱著比人還大的月琴追夢 屏東滿州國小二度受邀沖繩演出

屏東縣滿州國小民謠隊將在25日至31日受邀參加日本沖繩國際兒童青少年藝術節，二度受邀到沖繩演出，其實學校曾一度面臨解散、重組。校長宋佩陵說，期盼孩子們帶著滿州人的熱情與悠揚月琴聲，在沖繩播下友誼種子，讓世界聽見來自台灣最南端的歌聲。

宋佩陵說，113年學校曾一度面臨解散、重組，當時僅招募到5名一年級新生，她回憶，孩子們抱著比自己身形還大月琴，跟著阿嬤一字一句學唱民謠，說出「想把滿州民謠唱給世界聽」，正是這句話讓學校鼓起勇氣，提案參加安麗希望工場慈善基金會追夢計畫，獲首獎及追夢獎金。今年1月，沖繩國際藝術節總監下山久先生親自到滿州拜訪，再次邀請孩子們赴日演出。

這次出發的7名小小傳藝生包括三到五年級學生紀姿帆、潘聿秦、潘姿云、紀品安、呂婉妡、張雅宣及李秉宥，除了彈唱家鄉民謠外，他們也為了這次交流特別練習沖繩民謠。

三年級紀品安說，學習民謠有兩年多，很開心有機會將恆春民謠帶到日本，讓更多人聽見來自屏東滿州的歌聲，「民謠早已融入生活」，不論是開心、難過或思念，都能透過歌聲表達情感，希望把這份文化分享給更多人。

四年級學生呂婉妡說，第二度前往日本演出，今年演出曲目比去年增加四首，雖然挑戰更多，但她仍對沖繩交流充滿期待。她回憶，第一次站上國際舞台時非常緊張，但隨著演出進行，慢慢建立信心後，就能開心享受舞台，出訪前，也學習日語，希望能再次遇見當地朋友。

宋佩陵表示， 今年孩子們將與沖繩學童共同編排融合兩地文化特色演出，感謝縣長周春米率領縣府團隊支持恆春半島民謠文化，以及安麗希望工場慈善基金會、學校家長會、滿州鄉公所、滿州鄉農會與地方鄉親協助，讓珍貴無形文化資產得以持續傳承。

「藝術真的是無遠弗屆！」縣長周春米17日在演藝廳舉辦行前記者會說，縣府多年來持續舉辦半島世界歌謠祭，恆春半島各校將民謠融入課程，從小認識家鄉文化，此次滿州國小孩子們成長階段站上國際舞台，將在地故事與民謠帶到世界各地，是相當難得且珍貴的經歷，世界聽見屏東的歌聲。

屏東縣滿州國小民謠隊將在25日至31日受邀參加日本沖繩國際兒童青少年藝術節，二度受邀到沖繩演出，縣長周春米（中黑衣者）17日行前記者會與師生合影。記者劉星君／攝影