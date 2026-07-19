15歲台灣大提琴新秀陳泱羽 新加坡國際音樂大賽摘冠

15歲的台灣大提琴新秀陳泱羽本週在新加坡舉行的國際音樂大賽中奪得大提琴組冠軍。她今天表示將繼續在舞台上用音樂感動人心。駐新加坡代表童振源則說，陳泱羽的表現展現台灣青年音樂人才學習成果，相信能讓國際透過音樂認識台灣。

本屆新加坡國際音樂大賽有來自16國的選手參與，總決賽共有不同樂器組別的364名選手參賽。

駐新加坡代表處新聞資料指出，陳泱羽此次參加16至18歲組，與多名年長選手同場競技，其中包括新加坡南洋藝術學院（NAFA）大二學生。她最終獲大提琴組第一名。

陳泱羽2025年曾獲法國巴黎國際音樂比賽大提琴專業組第一名；今年也獲得首爾國際音樂大賽金獎，並受邀於9月前往韓國參與協奏曲音樂會演出。

陳泱羽今天告訴中央社，很榮幸在新加坡國際音樂比賽獲冠軍，並獲選為頒獎典禮精選演出者之一，也是唯一的大提琴代表，這份肯定讓她更加堅定追求音樂的初心，期待帶著這份鼓勵，繼續在舞台上用音樂感動人心。

陳泱羽將於8月前往日本京都參與國際音樂會。這項活動經過多個國家的甄選，最終選出9名演出者，包括5名鋼琴家、2名大提琴家及2名小提琴家。入選者將以得獎者身分參與協奏曲音樂會演出。

童振源向中央社表示，陳泱羽的表現展現台灣青年音樂人才扎實的學習成果，期待她以持續學習在每一次演出中累積經驗，相信未來將持續以精湛的演奏感動世界，讓更多國際人士透過音樂認識台灣、看見台灣。