聽新聞
0:00 / 0:00
嘉義溪口國中勇奪韓國發明展金牌 AI驅貓裝置驚豔國際
嘉義縣溪口國中5名女學生以觀察在地農村需求出發，研發結合AI辨識與太陽能的「智能驅貓裝置」，在韓國首爾舉行的2026 WICO世界發明創意競賽，從26個國家、373件作品中脫穎而出，勇奪金牌，讓台灣創新實力再次躍上國際舞台。
溪口國中發明團隊日前前往韓國首爾，參加2026 WICO世界發明創意競賽，以「智能驅貓裝置」勇奪金牌，在來自26個國家、373件參賽作品中脫穎而出，再次為台灣及嘉義爭光。
指導老師葉自軒表示，獲獎作品由黃于晅、蔡艾珊、劉恩妤、黃嘉容、謝佩琪等5名學生共同研發。團隊觀察到農村鴨群經常遭流浪貓或外來貓闖入驚擾，不僅造成鴨隻死傷，也可能影響產蛋率，因此從在地農業需求出發，思考兼顧生態與動物福利的解決方案。
學生利用「鴨子喜歡水、貓咪討厭水」的特性，設計出結合AI影像辨識與太陽能供電的智慧驅離系統。裝置可辨識貓隻靠近時，才會啟動友善驅離機制，不僅降低能源消耗，也避免誤作動，兼顧節能、環保及不傷害動物等理念，展現智慧農業應用潛力，獲得國際評審高度肯定。
葉自軒表示，學生從生活周遭發現問題，透過科學知識與團隊合作，將創意轉化為實際作品，證明偏鄉學子同樣具備站上國際舞台的能力，希望藉由參與國際競賽，持續拓展學生視野，也培養解決問題的能力。
校長謝正裕表示，這面金牌不僅代表溪口國中師生努力的成果，更展現台灣創意發明與科技教育的實力。感謝嘉義縣政府及各界長期支持學校推動科學教育，未來將持續鼓勵學生結合在地需求與創新思維，以科技回饋社會，創造更多亮眼成果。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。