嘉義溪口國中勇奪韓國發明展金牌 AI驅貓裝置驚豔國際

嘉義縣溪口國中5名女學生以觀察在地農村需求出發，研發結合AI辨識與太陽能的「智能驅貓裝置」，在韓國首爾舉行的2026 WICO世界發明創意競賽，從26個國家、373件作品中脫穎而出，勇奪金牌，讓台灣創新實力再次躍上國際舞台。

溪口國中發明團隊日前前往韓國首爾，參加2026 WICO世界發明創意競賽，以「智能驅貓裝置」勇奪金牌，在來自26個國家、373件參賽作品中脫穎而出，再次為台灣及嘉義爭光。

指導老師葉自軒表示，獲獎作品由黃于晅、蔡艾珊、劉恩妤、黃嘉容、謝佩琪等5名學生共同研發。團隊觀察到農村鴨群經常遭流浪貓或外來貓闖入驚擾，不僅造成鴨隻死傷，也可能影響產蛋率，因此從在地農業需求出發，思考兼顧生態與動物福利的解決方案。

學生利用「鴨子喜歡水、貓咪討厭水」的特性，設計出結合AI影像辨識與太陽能供電的智慧驅離系統。裝置可辨識貓隻靠近時，才會啟動友善驅離機制，不僅降低能源消耗，也避免誤作動，兼顧節能、環保及不傷害動物等理念，展現智慧農業應用潛力，獲得國際評審高度肯定。

葉自軒表示，學生從生活周遭發現問題，透過科學知識與團隊合作，將創意轉化為實際作品，證明偏鄉學子同樣具備站上國際舞台的能力，希望藉由參與國際競賽，持續拓展學生視野，也培養解決問題的能力。

校長謝正裕表示，這面金牌不僅代表溪口國中師生努力的成果，更展現台灣創意發明與科技教育的實力。感謝嘉義縣政府及各界長期支持學校推動科學教育，未來將持續鼓勵學生結合在地需求與創新思維，以科技回饋社會，創造更多亮眼成果。

偏鄉學子揚名國際！嘉義溪口國中AI驅貓裝置奪世界金牌。圖／溪口國中提供

台灣之光！嘉義溪口國中智慧驅貓裝置勇奪世界發明金牌。圖／溪口國中提供