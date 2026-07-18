快訊

台中地院法警雨天修樹墜梯亡 中院：非常難過與遺憾

甲骨文信評被降！距垃圾級只差1階 分析師示警：煤礦坑裡的金絲雀

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化明聖國小夏日樂學 學童自編自導自演布袋戲樂在其中

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣明聖國小「夏日樂學」計畫教做掌中戲偶和表演掌中戲，小朋友自編自導自演布袋戲。記者簡慧珍／攝影
彰化縣明聖國小「夏日樂學」計畫教做掌中戲偶和表演掌中戲，小朋友自編自導自演布袋戲。記者簡慧珍／攝影

【編輯推薦】

彰化縣明聖國小舉辦夏日樂學計畫，邀請社團法人傳統技藝推廣協會指導學童製作掌中戲偶，用自己的作品自編自演掌中戲，成果發表即競賽，沒得到第一名的小組學童竟然難過哭了，讓師長看見孩子真的用心學習且在意表現。

很多國小尋找社會資源舉辦暑期活動，明聖國小請到傳統技藝推廣協會策畫掌中戲也就是布袋戲課程，連續一周的上午密集上課，協會理事長楊玉如帶領兩名藝師，教小朋友使用羅黏香製作偶頭。跟一般用楠木粉與檜木屑粉加水調勻作為羅黏香不同的是，協會回收再利用香柱碾成碎屑，指導小朋友加水調勻後揉捏，放進偶頭模具中壓實，取出乾燥就是粗胚。

學童在藝師指導下，修整和彩繪偶頭，再依據戲偶身分製作衣服，最後黏上手和腳即大功告成。小朋友一邊製作戲偶，一邊學習操作技巧和編寫劇本，楊玉如宣布要競賽，20多名小朋友分組討論，都希望拿到第一名，結果第一名隊伍雀躍，第二名的哭出來。楊玉如說，看到學童認真學習，能用台語操演戲偶，為傳統技藝推廣注入新活力。

校長張富凱表示，明聖引進大專生、才藝社團舉辦多項活動，即使收費也相當便宜，期待沒空為孩子安排暑假活動的家長能讓孩子到校，過著規律而充實的生活，明聖感謝傳統技藝推廣協會理事長楊玉如帶領團隊，傳授傳統技藝並陪伴孩子，給明聖小朋友快樂暑假。

布袋戲

延伸閱讀

彰化兒童藝術開幕！劇團、工作坊票房破七成 親子暑假不無聊

台積電協助改善「專科教室」照明 彰化縣政府成果發表兼感謝

屏東滿州國小赴沖繩演出 民謠串起台日文化交流

家扶調查：3成6貧困兒少暑假缺照顧、多元學習資源

相關新聞

最狂暑假校外教學！僑泰高中包下「台鐵專列」 跨山海線母語沉浸教學

暑假校外教學也能這麼酷！僑泰高中為增進學生對地方文史的認識，與台鐵接洽，昨包下整列專屬火車，帶領國中部二年級學生從台中大慶車站出發，展開一場橫跨「山線」與「海線」的鐵道文化深度之旅。學生們不只聽導覽，更目睹古董級火車頭CT152的轉車台表演，直呼新奇有趣。

彰化明聖國小夏日樂學 學童自編自導自演布袋戲樂在其中

彰化縣明聖國小舉辦夏日樂學計畫，邀請社團法人傳統技藝推廣協會指導學童製作掌中戲偶，用自己的作品自編自演掌中戲，成果發表即競賽，沒得到第一名的小組學童竟然難過哭了，讓師長看見孩子真的用心學習且在意表現。

台中樂讀盃英文朗讀北勢國中登場 300人同場秀台風、高雄團北上取經

第四屆樂讀盃台中市中小學英文朗讀比賽是年度英語盛事，今天上午在沙鹿北勢國中登場，共吸引來自各公私立國中、國小多達300名學生同場競技，參賽同學們以清晰發音、自然語調與穩健台風，大方展現平日的學習成果，現場氣氛充滿青春活力，甚至吸引高雄的社團特別跨縣市前來「取經」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。