彰化明聖國小夏日樂學 學童自編自導自演布袋戲樂在其中

彰化縣明聖國小舉辦夏日樂學計畫，邀請社團法人傳統技藝推廣協會指導學童製作掌中戲偶，用自己的作品自編自演掌中戲，成果發表即競賽，沒得到第一名的小組學童竟然難過哭了，讓師長看見孩子真的用心學習且在意表現。

很多國小尋找社會資源舉辦暑期活動，明聖國小請到傳統技藝推廣協會策畫掌中戲也就是布袋戲課程，連續一周的上午密集上課，協會理事長楊玉如帶領兩名藝師，教小朋友使用羅黏香製作偶頭。跟一般用楠木粉與檜木屑粉加水調勻作為羅黏香不同的是，協會回收再利用香柱碾成碎屑，指導小朋友加水調勻後揉捏，放進偶頭模具中壓實，取出乾燥就是粗胚。

學童在藝師指導下，修整和彩繪偶頭，再依據戲偶身分製作衣服，最後黏上手和腳即大功告成。小朋友一邊製作戲偶，一邊學習操作技巧和編寫劇本，楊玉如宣布要競賽，20多名小朋友分組討論，都希望拿到第一名，結果第一名隊伍雀躍，第二名的哭出來。楊玉如說，看到學童認真學習，能用台語操演戲偶，為傳統技藝推廣注入新活力。

校長張富凱表示，明聖引進大專生、才藝社團舉辦多項活動，即使收費也相當便宜，期待沒空為孩子安排暑假活動的家長能讓孩子到校，過著規律而充實的生活，明聖感謝傳統技藝推廣協會理事長楊玉如帶領團隊，傳授傳統技藝並陪伴孩子，給明聖小朋友快樂暑假。