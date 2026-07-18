台中樂讀盃英文朗讀北勢國中登場 300人同場秀台風、高雄團北上取經

第四屆樂讀盃台中市中小學英文朗讀比賽是年度英語盛事，今天上午在沙鹿北勢國中登場，共吸引來自各公私立國中、國小多達300名學生同場競技，參賽同學們以清晰發音、自然語調與穩健台風，大方展現平日的學習成果，現場氣氛充滿青春活力，甚至吸引高雄的社團特別跨縣市前來「取經」。

賽事背後更凝聚了龐大的地方與企業力量，除了有台中銀行大力贊助支持，沙鹿高工、北勢國中、救國團台中市沙鹿區團委會、恒心社會福利慈善事業基金會等多個地方社福、教育與公益團體也共同投入協辦。由於樂讀盃連年辦得有聲有色，今日連高雄市仁愛獅子會都特別派員到場觀摩、學習辦賽經驗，計畫未來將此模式帶回高雄舉辦，嘉惠更多南部學子。

顏莉敏表示，「孩子只要願意站上舞台開口說英文，就相當值得鼓勵！」因此催生這項賽事，樂讀盃今年邁入第四屆，初衷就是希望為海線及全台中的孩子打造一個能練習英文、勇敢表達的專屬舞台，很開心看到規模逐年擴大，獲得越來越多學生、家長與學校的熱烈支持。

顏莉敏並指出，同學爭取好成績固然是目標，但更珍貴的是，在準備與挑戰的過程中，孩子們能建立敢說、敢表達、不怕犯錯的學習態度。她強調，英語不只是一門考試學科，更是孩子認識世界、拓展視野的關鍵工具，因此自已今日更全程在場為孩子加油。

感謝所有協辦單位、評審、師長及志工連續四年的無私付出，才讓孩子能從朗讀中培養語感、建立自信。顏莉敏承諾未來市議會將持續整合更多地方與產業界資源，為台中子弟創造更多元的國際化學習舞台，讓每一次的勇敢開口，都成為孩子走向世界的重要一步。

台中市副議長顏莉海催樂讀盃四年來，台中市中小學英文朗讀比賽今天在沙鹿北勢國中登場，共吸引多達300名學生同場競技。圖／顏莉敏提供