快訊

世足賽／美國再搶世界盃主辦權？川普想單獨作東 放眼2038年

好市多氣炸鍋大特價該買嗎？網曝實用真相 大推1神物：內鍋免清洗

死性不改！24年前性侵殺害讀國中外甥女…他獄中又猥褻男獄友

聽新聞
0:00 / 0:00

最狂暑假校外教學！僑泰高中包下「台鐵專列」 跨山海線母語沉浸教學

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
僑泰高中昨包下台鐵整列專屬火車，帶領國中部二年級學生展開鐵道文化深度之旅。圖／僑泰高中提供
僑泰高中昨包下台鐵整列專屬火車，帶領國中部二年級學生展開鐵道文化深度之旅。圖／僑泰高中提供

【編輯推薦】

暑假校外教學也能這麼酷！僑泰高中為增進學生對地方文史的認識，與台鐵接洽，昨包下整列專屬火車，帶領國中部二年級學生從台中大慶車站出發，展開一場橫跨「山線」與「海線」的鐵道文化深度之旅。學生們不只聽導覽，更目睹古董級火車頭CT152的轉車台表演，直呼新奇有趣。

校長温順德說明，這次活動特別結合教育部「本土語文沉浸式教學計畫」，由社會科教師群跨領域設計課程，在學期中結合交通、地區特色單元課程，設計一系列活動引導學生學習、討論；學生昨天暢遊中部山、海線特色車站，並參訪重要古蹟與景點，每人也拿到一張學習單，盼引導學生深度思考，加深學習效果。

昨日列車沿山線鐵道經成功、追分車站前進海線，邀彰化縣文化資產學會創會理事長陳仕賢、鐵道專家林衍光等人導覽，介紹大甲鎮瀾宮、林氏貞孝坊、文昌祠、白沙屯拱天宮等歷史古蹟，並解說追分、日南、大山等車站的建築特色，更往白沙屯海濱，眺望沿岸沙丘、認識特殊的砂質壤土，及西瓜、花生等在地作物。

列車隨後北繞至竹南再轉往苗栗，師生參觀火車頭園區，特別安排古董級火車頭CT152的轉車台表演，透過園區內收藏的鐵道日誌與文物了解台灣鐵道發展。

學生趙洧暄說，從未近距離看過CT152大火車頭在眼前360度旋轉，真的大開眼界；學生謝乙寧則對鎮瀾宮的金身媽祖印象最深，透過導覽老師的故事，讓她對鄉土文化有更深的連結。

承辦老師張廷鋐說，台灣許多傳統聚落、特色文化都圍繞著鐵路而生，此次利用教育部本土語文沉浸式教學計畫的經費補助，規畫地方文史參訪活動，透過鐵路連結各景點，全程更用母語介紹，讓學生充分體會傳統文化。

僑泰高中昨包下台鐵整列專屬火車，帶領國中部二年級學生暢遊中部山海線，並參觀火車頭園區。圖／僑泰高中提供
僑泰高中昨包下台鐵整列專屬火車，帶領國中部二年級學生暢遊中部山海線，並參觀火車頭園區。圖／僑泰高中提供

台鐵 教育部 火車

延伸閱讀

政大攜故宮9月起開課 共育外語導覽人才

影／苗栗持續推動「澳視群英展翅計畫」公費赴澳進修學習 8月1日啟航

臺北藝術大學「藝術炭險記」進校園 扎根礦山文化

教育部補助140梯次暑期營隊 2569名大學生多元陪伴兒少

相關新聞

紐時賞析／羅斯威爾最新解密令人失望

Like so many earthlings, John Darr came to Roswell, New Mexico, looking for answers. Yet he left the city’s annual UFO festival this month with even more questions. “Tell us one way or the other: Is there or is there not aliens?”

紐時賞析／委內瑞拉震後：壓抑轉為怒火

As post-quake efforts in Venezuela start shifting from rescue to recovery, a crack has opened in Venezuelan society, and people are speaking out against their repressive government with a force and openness that has not been seen in years.

接受家長陳情 蔣萬安：虐童案調查沒上限

北市私立夏莉絲國際幼兒園涉嫌虐童案，負責人陳立原昨在臉書道歉並表示「我成為了自己最無法原諒的人」保證未來此事不再發生。家長代表昨赴議會向市長蔣萬安遞陳情書，蔣當場收下並表示，完全理解會非常心痛，北市府會全面調查，沒有上限，一定會最重、最嚴謹的裁處。

我技職教育面臨3大問題 學界籲：重建三級技職教育體系

黃昆輝教授教育基金會今舉行「我國技職教育體系的危機與重建」座談。台灣教育研究院社教授黃政傑表示，檢視台灣技職教育，會發現社會普遍肯定技術人才的重要性，卻沒有給予其尊嚴，且技職長期面臨定位模糊、升學導向、與產業連結不足等3大問題。對此，呼籲應重建三級技職教育體系。

提升技職體系學生實作能力 學界籲：教師也要去業界實習

教育團體指出近年技職體系學生也傾向升學，且產業連結不足。學界呼籲，可從鬆綁現有法規做起，如送教師至產業界實習進修，將最新技術攜回校園，以提升技職生的技術對接與實作力；再者，也應該強化學生的生涯輔導教育，讓其認知技職不是次要選擇。

最狂暑假校外教學！僑泰高中包下「台鐵專列」 跨山海線母語沉浸教學

暑假校外教學也能這麼酷！僑泰高中為增進學生對地方文史的認識，與台鐵接洽，昨包下整列專屬火車，帶領國中部二年級學生從台中大慶車站出發，展開一場橫跨「山線」與「海線」的鐵道文化深度之旅。學生們不只聽導覽，更目睹古董級火車頭CT152的轉車台表演，直呼新奇有趣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。