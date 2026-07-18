最狂暑假校外教學！僑泰高中包下「台鐵專列」 跨山海線母語沉浸教學

暑假校外教學也能這麼酷！僑泰高中為增進學生對地方文史的認識，與台鐵接洽，昨包下整列專屬火車，帶領國中部二年級學生從台中大慶車站出發，展開一場橫跨「山線」與「海線」的鐵道文化深度之旅。學生們不只聽導覽，更目睹古董級火車頭CT152的轉車台表演，直呼新奇有趣。

校長温順德說明，這次活動特別結合教育部「本土語文沉浸式教學計畫」，由社會科教師群跨領域設計課程，在學期中結合交通、地區特色單元課程，設計一系列活動引導學生學習、討論；學生昨天暢遊中部山、海線特色車站，並參訪重要古蹟與景點，每人也拿到一張學習單，盼引導學生深度思考，加深學習效果。

昨日列車沿山線鐵道經成功、追分車站前進海線，邀彰化縣文化資產學會創會理事長陳仕賢、鐵道專家林衍光等人導覽，介紹大甲鎮瀾宮、林氏貞孝坊、文昌祠、白沙屯拱天宮等歷史古蹟，並解說追分、日南、大山等車站的建築特色，更往白沙屯海濱，眺望沿岸沙丘、認識特殊的砂質壤土，及西瓜、花生等在地作物。

列車隨後北繞至竹南再轉往苗栗，師生參觀火車頭園區，特別安排古董級火車頭CT152的轉車台表演，透過園區內收藏的鐵道日誌與文物了解台灣鐵道發展。

學生趙洧暄說，從未近距離看過CT152大火車頭在眼前360度旋轉，真的大開眼界；學生謝乙寧則對鎮瀾宮的金身媽祖印象最深，透過導覽老師的故事，讓她對鄉土文化有更深的連結。

承辦老師張廷鋐說，台灣許多傳統聚落、特色文化都圍繞著鐵路而生，此次利用教育部本土語文沉浸式教學計畫的經費補助，規畫地方文史參訪活動，透過鐵路連結各景點，全程更用母語介紹，讓學生充分體會傳統文化。