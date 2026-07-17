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屏東滿州國小赴沖繩演出 民謠串起台日文化交流

中央社／ 屏東縣17日電

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屏東縣滿州國小民謠隊2度受邀，將於25日至31日參加日本沖繩國際兒童青少年藝術節，與沖繩學童共同編排融合兩地文化特色演出，透過民謠深化台日文化交流。

屏東縣滿州國小民謠隊2度受邀參加日本沖繩國際兒童青少年藝術節（Ricca Ricca Festa），今天在屏東演藝廳舉辦行前記者會，7名小小傳藝生彈唱「滿州小調」及沖繩民謠「島民之寶」，屏東縣長周春米到場為孩子加油打氣。

周春米表示，恆春半島民謠能夠代代傳唱，特別感謝傳藝師張碧英多年來投入傳承工作，帶領孩子學唱民謠、學習月琴，讓阿公阿嬤與祖先留下的珍貴歌聲與故事，透過孩子持續傳唱、生生不息。

周春米指出，藝術無遠弗屆，縣府多年來持續舉辦半島世界歌謠祭，恆春半島各校也將民謠融入課程，讓孩子從小認識家鄉文化。此次滿州國小孩子能在成長階段站上國際舞台，將在地故事與民謠帶到世界各地，是相當難得且珍貴的經歷，也讓世界聽見屏東的歌聲。

紀姓學生分享，自己學習民謠已有2年多，很開心有機會將恆春民謠帶到日本，讓更多人聽見來自屏東滿州的歌聲。民謠早已融入生活，不論是開心、難過或思念，都能透過歌聲表達情感，希望把這份文化分享給更多人。

屏東縣政府文化處透過新聞稿表示，2024年滿州國小曾一度面臨解散、重組，當時僅招募到5名1年級新生，孩子們抱著比自己身形還大的月琴，跟著阿嬤一字一句學唱民謠，並說出「想把滿州民謠唱給世界聽」。

滿州國小校長宋佩陵指出，正是這句話讓學校鼓起勇氣，提案參加安麗希望工場慈善基金會追夢計畫，最終獲得首獎及追夢獎金。今年孩子們將與沖繩學童共同編排融合兩地文化特色演出，期盼孩子們帶著滿州人的熱情與悠揚月琴聲，在沖繩播下友誼種子，讓世界聽見來自台灣最南端的歌聲。

沖繩 屏東 周春米

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