大學營隊無聊又不能瞭解系所？他嘆過去更美好 家長揭真相：只是想圖清淨

暑假期間，不少家長都會送孩子去大學營隊，深入了解科系的同時也可以寫進學習歷程檔案裡，還能避免孩子在長假期間玩瘋。不過有網友認為，和過去寒暑假的救國團營隊、健行隊等等相比，現在的大學營隊太過無聊。

一名網友在臉書社團「家有中學生」表示，現在家長為了孩子的高中學習歷程檔案，都希望孩子去參加大學營隊，但原PO認為這種營隊很無聊，而且短短5天、7天的營隊也無法深入瞭解系所。原PO回憶過去高中生的寒暑假，都是在救國團營隊、合歡山健行隊、金門戰鬥營等等度過，直言這才是快樂青春。

大多數人認為每個年代有各自適合的方式，並且大學營隊也的確有所成效，不用拿來比較，「大學單一系所營隊救了我孩子，從什麼都不在意的樣子，回家為了目標拿起書本」、「我高中參加很多大學營隊耶，真的有探究興趣的功能，後來大學所念科系就是其中之一」、「我高中時參加大學辦的營隊覺得非常值得且好玩耶～更確定是自己想念的科系」。

也有不少家長笑稱，讓孩子去營隊只是想找點事給孩子做，也讓自己耳根子清靜，「其實我只是希望小孩不要在家裡廢廢的」、「我純粹希望孩子不要在家耍廢兩個月」、「小孩待在家耍廢就是看不順眼，不如送去營隊，眼不見為淨」。

其實大多數人對於「營隊會幫學習歷程檔案加分」抱持負面看法，《聯合新聞網》曾報導，許多人直言營隊含金量低，浪費錢又浪費時間，想要幫學習歷程增添色彩，考檢定、參加競賽、當志工都是不錯的方式。