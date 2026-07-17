夏日樂學呼應AI趨勢 學生動手設計「AI導覽機器人」

教育部為落實「暑期增能、做中學習」，「夏日樂學計畫」持續擴大辦理。國教署2026年共補助1,498校、1,861班，受惠學生達3萬9,000人次，計畫推行12年來，參加校數與人數均創新高。

為致力落實教育平權，避免夏季「學習失落」（summer learning loss），夏日樂學計畫更針對偏遠、離島及弱勢學生提供免費多元課程，以及每班最高新台幣3萬元的午餐補助經費，確保孩子經由「做中學、樂中學」，在快樂優質環境中安心成長、解鎖課本外的無限潛能。

連續10年辦理夏日樂學計畫的宜蘭縣南安國小，2026年規劃「走讀家鄉」與「海洋文化」課程主題，帶領學生走進南方澳魚市場體驗漁貨拍賣，並深入茶園體驗揉茶技藝，引導學生在真實場域中探索家鄉特色。

新北市石門國小則結合在地文化推動「代間學習」，邀請耆老傳授石門肉粽、風箏及薯榔染等技藝，透過「老幼共學」與本土語茶歌對唱，讓學生在生活中學習家鄉話，傳承溫暖的文化底蘊。

另為培養跨域素養公民，呼應108課綱與AI教育趨勢，台南市月津國小設計「科技+雙語」的跨域校本課程。使學生不僅能設計「AI導覽機器人」與「蜂炮清掃機器人」，還能以英文向國外姊妹校導覽鹽水古蹟，成功將家鄉文化推向國際，落實世界公民的培育。

為鼓勵學校教師打破傳統教學框架，國教署提供豐富的教學資源與支持機制，協助教師活化課程以成就學生的多元天賦。歷年來精彩且豐富有趣的課程示例與教學影片已上架至CIRN國民中小學課程與教學資源整合平台，並開放「一同樂學趣」臉書粉絲專頁供全國師生分享交流辦理成果。

國教署表示，歡迎更多國中小學校踴躍加入夏日樂學計畫，善用在地的人文與自然資源，並結合社區耆老、藝師及各領域專家等資源，將校園轉型為社區的交流學習中心，共同引領孩子在盛夏中探索課本外的無限可能，攜手創造更多難忘、充實且充滿歡笑的暑期成長回憶。