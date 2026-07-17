國中畢業生暑假全在追星…家長憂跟不上高中進度 網勸：先讓她休息

國、高中畢業生自6月畢業後，迎來長達近3個月的暑假。剛考完大考，許多學生都想放肆玩樂，卻讓家長擔心，整個暑假都在玩，9月開學後是否會跟不上進度？

一名家長在臉書社團「家有高中生」表示，女兒即將升高一，但是現在生活重心都放在追星上，由於孩子原本國中課業就在中下徘徊，讓家長擔心高中開學後會難以銜接，試探詢問孩子要不要上上看高一先修，卻遭到極度排斥。家長不希望孩子整個暑假都在玩樂，便發文尋求建議的暑假學習規劃方式。

不少家長認為，現在離國中教育會考放榜也沒有很久，孩子才剛經歷人生大考，讓她再多休息一下也無妨，「如果考前有好好念，那考完放鬆很好啊」、「剛考完大考，孩子真的需要時間喘息」、「沒必要擔心，開學前一、二周開始收心比較重要」。

也有許多家長表示，孩子自己沒心，強迫她去先修班效果也不會好，可以試試看商量時間分配，「和家裡高一生的共識是，他必須每天有目標完成1-3件事情，剩下時間他自由運用」、「可以跟她商量要玩到什麼時候，給她時間點選擇」、「把規劃的發球權交給她，讓她練習對自己負責也挺好的」。

每個孩子自律程度不同，有家長分享，自家孩子是自主報高一先修班，還請家長幫忙多約幾家試聽。孩子自願學習是好事，但補習班試聽要注意，《聯合新聞網》報導，試聽獎金有些是現金、有些是折抵學費，還有要求提供身分證或會考成績才開放領取的，在報名試聽前要多加留意。