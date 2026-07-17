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防校長過勞 協會喊增專責行政人力

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
校長協會表示，根據調查全台校長平均每日工作超過12小時。示意圖，非當事人。聯合報系資料照
校長協會表示，根據調查全台校長平均每日工作超過12小時。示意圖，非當事人。聯合報系資料照

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根據中華民國中小學校長協會統計，近五年全台至少有十五名校長在任內不幸死亡，其中因疾病或急性健康事件猝死有十三人，且根據調查，全台校長平均每日工作超過十二至十四小時。對此，校長協會建議，應增設行政人力、另立專責組織承辦大型活動等四項措施，避免校長過勞

高雄市立中正高中校長陸炳杉日前因身體不適，被發現倒臥於校長室內廁所，送醫前已無生命跡象，引發關注。校長協會表示，日前調查，全台校長平均每日工作超過十二小時，周末假日仍須廿四小時待命處理公務或出席社區、學校的活動，長期處於過勞臨界點。

校長協會強調，扼殺基層校長的三大黑手，包括不當行政干擾，如來自地方政府、民代、地方人士交代的事務不減反增，突發的校安事件如性平、霸凌等，也讓校長長期處於廿四小時緊繃壓力狀態，網路爆料文化下，惡意的投訴與輿論公審更踐踏校長尊嚴。

對此，校長協會呼籲，應依規模增設副校長及專責行政人力，台北市將於一一五學年補助公立國中小增置三○三名編制外專責行政人力，也呼籲各縣市比照；再者，教育主管機關應補助全國校長於健康檢查中加入心臟疾病、癌症篩檢。

校長協會也建議，教育部與縣市政府應另立專責組織或委託專業機構辦理大型活動，讓校長與教師回歸教學本位，並編列專項預算，提供法律協助與專業諮詢。

人力 校長 過勞

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