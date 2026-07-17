小校教師不足 兼行政還要跨科

少子化下，教師團體呼籲應逐年調降國中小班級人數上限，不過家長團體認為，過去多討論「生師比」，如今其實更應該關注「課師比」，否則依現行員額計算方式，只會讓小校老師必須兼任行政、跨科教學而分身乏術，建議應依學生實際學習需求從寬配置人力，保障學生受教權。

根據「偏遠地區學校教育發展條例」規定，偏遠地區國中小，除校長及必要之行政人力外，教師員額編制應依授課節數滿足學生學習節數訂定，但編制準則卻又設定「全校學生人數須達卅一人」的門檻，導致人數在卅一人以下的小校，反而無法依課程實際需求、節數配置足夠教師。

台灣家長教育聯盟理事長王醒之談到，過去多是討論「生師比」，其實更應關注學生是否有穩定適任、專長對接老師的「課師比」。如偏鄉六班的小校，依現行規定可能配有十八至廿位教職員，但上述教職員要承擔十六、十七個科別與行政工作，代表很難每個學科都有專任教師，更多時候都是依賴老師非專長授課，或跨學年教學支撐。

王醒之強調，依現行作法，只會讓小校老師因無法聘僱充足人力，教師要兼任行政、跨科教學而分身乏術，建議修正編制準則，依照學生實際學習需求配置人力，以學生為本做規畫。

立委張雅琳則認為，小校一樣有美術、音樂、體育課等需求，怎麼可以少了相關專業教師，然而現在學校一方面喊找不到老師，另一方面部分縣市又因裁減班級延伸出超額教師，豈不荒謬？建議小校應可增加教師編制。