聽新聞
0:00 / 0:00

小校教師不足 兼行政還要跨科

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
少子化下，教師團體呼籲應逐年調降國中小班級人數上限。示意圖。聯合報系資料照
少子化下，教師團體呼籲應逐年調降國中小班級人數上限。示意圖。聯合報系資料照

【編輯推薦】

少子化下，教師團體呼籲應逐年調降國中小班級人數上限，不過家長團體認為，過去多討論「生師比」，如今其實更應該關注「課師比」，否則依現行員額計算方式，只會讓小校老師必須兼任行政、跨科教學而分身乏術，建議應依學生實際學習需求從寬配置人力，保障學生受教權。

根據「偏遠地區學校教育發展條例」規定，偏遠地區國中小，除校長及必要之行政人力外，教師員額編制應依授課節數滿足學生學習節數訂定，但編制準則卻又設定「全校學生人數須達卅一人」的門檻，導致人數在卅一人以下的小校，反而無法依課程實際需求、節數配置足夠教師。

台灣家長教育聯盟理事長王醒之談到，過去多是討論「生師比」，其實更應關注學生是否有穩定適任、專長對接老師的「課師比」。如偏鄉六班的小校，依現行規定可能配有十八至廿位教職員，但上述教職員要承擔十六、十七個科別與行政工作，代表很難每個學科都有專任教師，更多時候都是依賴老師非專長授課，或跨學年教學支撐。

王醒之強調，依現行作法，只會讓小校老師因無法聘僱充足人力，教師要兼任行政、跨科教學而分身乏術，建議修正編制準則，依照學生實際學習需求配置人力，以學生為本做規畫。

立委張雅琳則認為，小校一樣有美術、音樂、體育課等需求，怎麼可以少了相關專業教師，然而現在學校一方面喊找不到老師，另一方面部分縣市又因裁減班級延伸出超額教師，豈不荒謬？建議小校應可增加教師編制。

教師 人力 少子化

延伸閱讀

估115小一新生僅剩21萬 教團籲修正員額編制準則、調降班級人數

影／少子女化衝擊教育現場 9大教師工會呼籲修員額編制推小班制

教師荒怎解？教育局處長提建立AI共用平台行政減量、3+4培育公費師資

5年15名校長在任內離世 校長協會籲增設行政人力、專責分工

相關新聞

廣角鏡／畢業生攀樹鳥瞰校園

桃園市大安國小推動攀樹體驗，應屆畢業生戴上頭盔、繫上繩索，一步步離開地面，以全新視角鳥瞰熟悉的校園環境，既緊張又興奮。校方表示，攀樹沒有標準答案，隨高度攀升，眼前景象也不同，可學習自我決策與冒險精神。

小校教師不足 兼行政還要跨科

少子化下，教師團體呼籲應逐年調降國中小班級人數上限，不過家長團體認為，過去多討論「生師比」，如今其實更應該關注「課師比」，否則依現行員額計算方式，只會讓小校老師必須兼任行政、跨科教學而分身乏術，建議應依學生實際學習需求從寬配置人力，保障學生受教權。

因應少子化 教團籲調降國中小班級人數

少子化下，學生數連年遞減，近年部分偏鄉小學一校學生數僅不到十人。台灣教育產業工會為此呼籲，「國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則」應與時俱進，逐年調降班級人數上限，並翻轉小校員額計算邏輯，以落實都會區大校小班化、偏鄉小校補足基本人力，好讓大校可落實精緻教學，小校則能確實開設課程。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。