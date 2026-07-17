因應少子化 教團籲調降國中小班級人數

少子化下，學生數連年遞減，近年部分偏鄉小學一校學生數僅不到十人。台灣教育產業工會為此呼籲，「國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則」應與時俱進，逐年調降班級人數上限，並翻轉小校員額計算邏輯，以落實都會區大校小班化、偏鄉小校補足基本人力，好讓大校可落實精緻教學，小校則能確實開設課程。

台教產秘書長李雅菁指出，根據政府現行公告數據推估，今年新生兒人數可能跌至九萬人，未來少子化只會持續衝擊各階段教育，但國中小班級人數與員額編制多依據編制準則，該準則已十年未修，自民國一○四年以來，始終維持在國小每班廿九人、設置教師一點六五人；國中每班卅人、設置教師二點二人，已無法應對教育現況。

台教產訴求應修正編制準則，國中小班級人數應調降至上限廿五人，並分階段朝廿人小班制目標前進；高中職也應同步啟動逐年調降，降低至每班卅人。

新竹市教師職業工會理事長梁麗雯談到，根據統計，一一五學年小一生有廿一萬人，但據出生數推估，六、七年後小一新生數就會面臨腰斬，近期地方政府已開始規畫，如新竹市宣布將以三年三階段調降班級人數，但中央的編制準則卻十年未修。

梁麗雯還提到，現行規定以班級數綁定教師員額，導致小校只要少收幾名學生、少開一班，教師人力就會面臨裁減，留下來的老師必須進行非專長教學或承擔更多行政壓力。對此也呼籲，應翻轉小校員額計算邏輯，取消「學生卅一人以上方得適用」基準，改以尊重學生基本學習需求、課程必要性保障最低教師員額。至截稿前，教育部尚無回應。