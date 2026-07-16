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影／苗栗持續推動「澳視群英展翅計畫」公費赴澳進修學習 8月1日啟航

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
今年「澳視群英展翅計畫」人選學生與縣長鍾東錦、教育處、學校校長、家長參加縣府的行前活動並合影留念。記者胡蓬生／攝影
今年「澳視群英展翅計畫」人選學生與縣長鍾東錦、教育處、學校校長、家長參加縣府的行前活動並合影留念。記者胡蓬生／攝影

【編輯推薦】

苗栗縣政府推動優質國中、高中學生公費海外進修專案今年邁入第12年，今年入選「澳視群英展翅計畫」的24名中學生將於8月1日飛往澳洲首都坎培拉，展開21天海外學習之旅，除深入體驗當地教育環境，更肩負推廣苗栗文化特色及農特產品的使命，向國際展現苗栗的多元魅力。

教育處指出，苗栗縣長期致力培育具國際競爭力與全球視野的青年人才，今年澳視群英計畫共有24名優秀中學生入選，其中包括5名偏鄉國中生。這次遊學合作學校是位於澳洲首都坎培拉的Evelyn Scott School，該校以澳洲原住民領袖Evelyn Scott命名，秉持以學生為本、跨領域整合、真實世界連結3大核心價值，致力於融合永續建築理念、探究與專題式學習、多元文化教育，從校園環境、課程設計到社區參與，都強調以學生為中心，並兼顧社會責任與環境永續，是澳洲具代表性的新型教育典範學校。

今年學生將於Evelyn Scott School與當地學生共同學習與交流，課程內容涵蓋課室英語、專業科目先備知識培訓及在地歷史文化走讀等多元學習，並安排入住當地教育局認證的寄宿家庭，透過沉浸式生活體驗，深入認識澳洲文化，提升跨文化溝通能力與國際理解素養。

縣府今天特別邀前幾屆參與「澳視群英展翅計畫」的優秀學長姊出席行前活動，其中包括今年大學學測滿級分（5科共75分）榜首的三義高中畢業生牛淳賦錄取台大財務金融學系，他在2024年入選參加澳視群英計畫，在會中分享當年赴澳的感受和體驗；今年參加學生還展示勤練的英語街舞及客家歌曲，將在海外展現苗栗的文化特色。

縣長鍾東錦表示，縣府教育團隊今年再度啟動澳視群英計畫，近兩年除遴選頂尖學子參加，也提供相當名額給偏鄉弱勢學生，讓他們同樣有機會參加遊學計畫，為自己拓展國際視野；赴海外交流可激發學生學習語言的意願，一個人如果增加一項外語能力，如同多了一隻手，尤其中、英文都精通，不論去到世界各地或遇外國人到訪，語言都暢通，對人生一定會有很大的轉變。

鍾東錦鼓勵學生認真學習、勇敢講英語，3周學程結束返回苗栗，要驗收遊學成果，並分享大家的所見所聞和故事。

今年大學學測滿級75分榜首三義高中畢業生牛淳賦前年曾參加澳視群英展翅計畫，到場分享他赴澳交流學習的感受和體驗。記者胡蓬生／攝影
今年大學學測滿級75分榜首三義高中畢業生牛淳賦前年曾參加澳視群英展翅計畫，到場分享他赴澳交流學習的感受和體驗。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣長鍾東錦鼓勵學生認真學習、勇敢講英語，3周赴澳學程結束返回苗栗後，要驗收遊學成果，並分享大家的所見所聞和故事。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長鍾東錦鼓勵學生認真學習、勇敢講英語，3周赴澳學程結束返回苗栗後，要驗收遊學成果，並分享大家的所見所聞和故事。記者胡蓬生／攝影

今年入選參加澳視群英展翅計畫的學生在行前活動表演英語街舞及客家歌曲。記者胡蓬生／攝影
今年入選參加澳視群英展翅計畫的學生在行前活動表演英語街舞及客家歌曲。記者胡蓬生／攝影

苗栗 澳洲

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