影／苗栗持續推動「澳視群英展翅計畫」公費赴澳進修學習 8月1日啟航

苗栗縣政府推動優質國中、高中學生公費海外進修專案今年邁入第12年，今年入選「澳視群英展翅計畫」的24名中學生將於8月1日飛往澳洲首都坎培拉，展開21天海外學習之旅，除深入體驗當地教育環境，更肩負推廣苗栗文化特色及農特產品的使命，向國際展現苗栗的多元魅力。

教育處指出，苗栗縣長期致力培育具國際競爭力與全球視野的青年人才，今年澳視群英計畫共有24名優秀中學生入選，其中包括5名偏鄉國中生。這次遊學合作學校是位於澳洲首都坎培拉的Evelyn Scott School，該校以澳洲原住民領袖Evelyn Scott命名，秉持以學生為本、跨領域整合、真實世界連結3大核心價值，致力於融合永續建築理念、探究與專題式學習、多元文化教育，從校園環境、課程設計到社區參與，都強調以學生為中心，並兼顧社會責任與環境永續，是澳洲具代表性的新型教育典範學校。

今年學生將於Evelyn Scott School與當地學生共同學習與交流，課程內容涵蓋課室英語、專業科目先備知識培訓及在地歷史文化走讀等多元學習，並安排入住當地教育局認證的寄宿家庭，透過沉浸式生活體驗，深入認識澳洲文化，提升跨文化溝通能力與國際理解素養。

縣府今天特別邀前幾屆參與「澳視群英展翅計畫」的優秀學長姊出席行前活動，其中包括今年大學學測滿級分（5科共75分）榜首的三義高中畢業生牛淳賦錄取台大財務金融學系，他在2024年入選參加澳視群英計畫，在會中分享當年赴澳的感受和體驗；今年參加學生還展示勤練的英語街舞及客家歌曲，將在海外展現苗栗的文化特色。

縣長鍾東錦表示，縣府教育團隊今年再度啟動澳視群英計畫，近兩年除遴選頂尖學子參加，也提供相當名額給偏鄉弱勢學生，讓他們同樣有機會參加遊學計畫，為自己拓展國際視野；赴海外交流可激發學生學習語言的意願，一個人如果增加一項外語能力，如同多了一隻手，尤其中、英文都精通，不論去到世界各地或遇外國人到訪，語言都暢通，對人生一定會有很大的轉變。

鍾東錦鼓勵學生認真學習、勇敢講英語，3周學程結束返回苗栗，要驗收遊學成果，並分享大家的所見所聞和故事。

今年大學學測滿級75分榜首三義高中畢業生牛淳賦前年曾參加澳視群英展翅計畫，到場分享他赴澳交流學習的感受和體驗。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣長鍾東錦鼓勵學生認真學習、勇敢講英語，3周赴澳學程結束返回苗栗後，要驗收遊學成果，並分享大家的所見所聞和故事。記者胡蓬生／攝影