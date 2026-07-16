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協會指5年15校長死亡 籲專責分工避免長期過勞

中央社／ 台北16日電

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中小學校長協會今天表示，近5年全台至少有15名校長在任內死亡，且多是因疾病或急性健康事件猝死。建議政府增設行政人力，並另立專責組織承辦大型活動，避免校長過勞。

高雄市中正高中校長陸炳杉於6月25日因身體不適，於校長室內辭世，引發社會關注。中小學校長協會發布新聞稿指出，近5年至少有15名校長在任內死亡，校長平均每天工作超過12小時，週末仍須全天候待命處理公務，或出席社區、學校的活動行程，長期處於無法關機的嚴重過勞臨界點。

校長協會理事長陳清義指出，近年校長退休人數增加，但縣市候用校長甄選報名人數急遽下降，甚至有縣市只能拜託退休校長或教育局科長，暫時擔任1到2年代理校長。

校長協會指出，少子化浪潮下學校規模雖縮減，但來自各級政府、民代及地方人士的臨時交辦任務不減反增；突發的校安事件程序繁瑣，使校長長期處於24小時緊繃壓力；加上網路爆料文化下，匿名檢舉與未經查證的公審，更是成為校長最沉重的精神負擔。

校長協會提出的解方，包括依學校規模增設副校長及專責行政人力；健檢項目強制加入高血壓、心臟疾病及癌症篩檢；明定政府機關另立專責組織，全面承辦大型活動；成立各縣市校長法律諮詢與專業支持團隊。

陳清義強調，唯有建立健全的支持系統，終結只靠「鋼鐵意志」苦撐的病態體制，台灣的教育環境才能真正走向永續發展。

高雄市

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