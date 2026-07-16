跨出舒適圈 桃市大安國小畢業生攀樹練勇氣

桃園市大安國小在畢業季尾聲，為應屆畢業生舉辦一場別開生面的「攀樹體驗活動」，讓孩子戴上頭盔、繫上繩索，一步步離開地面，從熟悉的校園樹梢，以全新視角告別6年小學生活。校方將攀樹過程設計為人生挑戰的縮影，融入社會情緒學習（SEL）精神，期盼學生在邁向下一階段前，先在校園中練習面對未知，培養情緒韌性與自我調適能力。

活動一開始，孩子們穿戴裝備時興奮又帶點緊張，彼此打量裝備、互相加油。真正離開地面那一刻，恐懼變得具體，雙腳懸空、繩索微微晃動，握繩的手心逐漸冒汗。在教練細心指導下，學生一邊調整呼吸，一邊學習信任安全裝備，也慢慢建立對自身能力的信心，穩定步伐往上攀爬。

校方表示，攀樹過程沒有標準答案，困難度與節奏完全由學生自行判斷與決定。孩子在過程中可以隨時喊停休息，遇到瓶頸時主動求助，也能選擇調整路線或重新開始，透過這樣的設計，學習自我管理與負責任的決策。現場也不設進度、不比高低，看見同學攀得較快時，不必焦慮，反而鼓勵彼此，在互動中培養同理與支持他人的能力。

當學生逐步攀上高處，眼前的景象也隨之轉變。低頭俯瞰，是陪伴成長6年的校園，熟悉景物引發感恩；環顧四周，是掛在不同繩索上努力向上的同學，理解每個人步調各異；抬頭仰望，則象徵即將面對的新階段，提醒自己帶著勇氣迎向未來。

不少學生在活動後分享，一開始雖然興奮，但面對雙腳懸空仍難免害怕，在教練引導下學會調整情緒、建立信任，最終成功離地並登上樹梢，登頂那一刻的成就感讓所有緊張與辛苦都轉為滿滿收穫，也更有信心面對未來挑戰。

校長林世娟指出，此次活動不僅讓學生在畢業前夕留下深刻回憶，家長們也給予高度肯定，認為活動不僅有趣，更具教育意義，讓孩子在離開校園前，學會用不同角度看待自己與世界，也希望每位畢業生都能帶著從樹頂看見的開闊視野，邁向人生下一段旅程。