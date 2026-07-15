新北成州國小手球隊 薩內斯盃U12賽奪男女雙冠

新北市五股區成州國小今天表示，手球隊代表台灣參加2026西班牙薩內斯盃國際手球分齡錦標賽，獲得U12男子組冠軍、U12女子組冠軍、U14組第五名，選手興奮的高舉國旗站上頒獎台。

成州國小校長利一奇今天接受中央社記者電訪表示，學校是手球發展重點項目，代表隊今年參加2026Sanes Cup International Handball Tournament（薩斯盃國際手球邀請賽），透過經過平時紮實訓練與一場場激烈對抗，終於站上國際舞台，讓世界看見台灣。

利一奇說，手球隊再度展現堅強實力與絕佳團隊默契，在高溫天氣中，面對各國的強勁對手，小將們奮力拚搏，以汗水、勇氣與不放棄的精神，在西班牙過關斬將，勇奪U12男子組冠軍、U12女子組冠軍、U14組第五名。

利一奇表示，皮膚曬黑的孩子們獲勝後，與各國選手圍成一圈歡呼雀躍，在西班牙高舉國旗站上頒獎台合影，「真的讓人非常感動。」這不只是比賽，更是孩子們無數個清晨與傍晚練出來的榮耀。無論是開幕時自信的揮舞國旗，與來自世界各地的選手們一起繞境，與國際友人交流；當確定冠軍的那刻，他也感動的流淚。

利一奇感謝教練團扛起壓力，家長與貴人無怨無悔地後勤支援與守護，孩子們才能勇敢站上世界舞台，勇敢追夢寫下傳奇。五股因孩子而驕傲，新北也因手球隊的表現深受感動。

國民黨籍新北市議員蔡淑君今天也在臉書（Facebook）貼文分享照片與影片表示，出發前，五股區成德里里長陳次芬請她淑君幫孩子們準備國旗；當看見球隊小將以汗水換來榮耀，孩子們臉上滿滿的笑容，能夠驕傲地揮舞著國旗，屬於台灣的榮耀，那份感動真的難以形容。