全國中小學科展在中大 阿帕契降落校園掀高潮 中大兩主題區知識有看頭

全國中小學科學展覽會19日前在中央大學舉行，主辦單位桃園市政府、台灣科學教育館今日安排陸軍601旅戰鬥直升機AH-64E阿帕契、UH-60M黑鷹降落田徑場，成為科展受矚目焦點，吸引許多人近距離一睹國防科技風采。

中大表示，科展今年規模創下歷屆新高，共展出450件作品，中大除全力協辦，更打造海洋科學與太空科技兩大科研專區，帶領民眾從生活中體驗台灣的科研實力。

中央大學水文與海洋科學研究所結合國科會地球科學研究推動中心、中央氣象署，攜手打造「海邊來的大災難：失控的海水」主題區，現場設計五個互動式水槽實驗，將抽象的流體力學與災害知識，轉化為好玩易懂的科學遊戲。民眾可以手掌控制「氣功海嘯造波機」，或利用聲音感測「山崩海嘯造波機」，模擬火山爆發引發的海嘯；甚至還能透過風扇觀察低氣壓、風剪力如何引發海水倒灌，輕鬆理解颱風長浪與氣象海嘯的生成機制。

展場的另一端，中央大學太空科學與科技研究中心以「從校園到太空：NCU CAPE把衛星任務帶到你眼前」為題，展現中大自主太空科技的雄厚實力。現場展示的不只是靜態模型，而是通往真實太空任務的豐碩成果。

中大近年已成功建立自主太空科技研製能力，並完成「珍珠號」（PEARL-1C/1H）的在軌遙測、電離層探測與低軌通訊實驗。從「飛鼠號」與「鯨鯊號」立方衛星，到深太空輻射探測儀、晶片型量子光源及特高雷達站技術，展現出中大將台灣科學研究能量推向宇宙的最前線，吸引小小太空迷的目光。

中央大學表示，科學就存在於生活的各個環節，中大長年深耕多元科普教育，本次透過最接地氣的海嘯災害實驗與最尖端的太空科技展示，拉近學術研究與社會大眾的距離。

中大水文與海洋科學研究所教授吳祚任在「海邊來的大災難：失控的海水」展區，深入淺出介紹相關主題。圖／中央大學