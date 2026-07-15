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「大寶」蔣得立錄取建中！繼師大附中國中部後再當蔣萬安學弟
高中職免試入學近日放榜，台北市長蔣萬安也迎來好消息，有眼尖網友發現蔣萬安兒子「大寶」蔣得立出現在建中錄取榜單上，新學期開始，即將成為父親蔣萬安的高中學弟。
事實上，蔣得立過去在師大附中國中部不僅是童軍成果亮眼，成績也相當優異。據了解，這次會考也取得相當不錯成績，而近日高中入學公布錄取結果，名單中赫然有一個「蔣0立」經過多方證實，確定就是蔣萬安的兒子蔣得立本人。
巧合的是，蔣萬安過去也是師大附中國中部畢業後考上建中，蔣得立繼附中國中部後再度成為爸爸學弟，也成為網路上討論話題之一。不過兩人才在6月曾合體同框，當時蔣萬安以市長身份頒發「傑出表現市長獎」給兒子，兩人更在台上大玩自拍更比出「噓、不講話」動作，再一起用食指比臉頰下顎線，父子間獨有的默契、好感情，不言而喻。
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