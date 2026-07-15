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宜中女孩跨界廚藝大賽奪銀 周姵妤「果醬畫海龜、水母」餐盤好美
宜蘭高中美術班學生周姵妤跨界挑戰「2026 WCC馬來西亞世界廚藝大賽」，憑藉精湛的果醬彩繪技藝與守護海洋的創意，在兩千多名全球好手中脫穎而出，勇奪「果醬畫盤組」銀牌。宜蘭縣代理縣長林茂盛今天特地接見並公開表揚，大讚她為台爭光。
自謙「廚藝不怎麼樣」的周姵妤，此次發揮巧思將美術專長跨界融入廚藝領域。她因為長期關心海洋污染問題，決定以此為題，選擇以果醬為墨、餐盤為畫布，細膩描繪出穿梭在海洋岩石間的「海龜」與「水母」，展現色彩斑斕且生機蓬勃的海洋生態。
目前就續宜蘭高中美術資優班一年級的周姵妤，向評審闡述守護海洋的創作理念時，其精湛的筆觸與深刻的環保寓意，成功征服評審，從兩千多名餐飲菁英中脫穎而出。
周姵妤透露，果醬彩繪並不如外界想像中浪漫，創作過程充滿艱辛。由於果醬「不乾也不濕」的黏稠質地，在光滑餐盤上作畫極度考驗力道拿捏，只要手部出現小晃動或不慎觸碰畫面，整盤作品就會瞬間報銷，徹底洗掉重來。這不僅是一場美感的呈現，更是一場對專注力、穩定度與耐心的大考驗。
宜蘭縣教育處表示，縣府一向重視學生的適性發展，持續支持各級學校推動專業技能培育與國際交流，鼓勵學子透過參與國內外競賽累積實務經驗。代理縣長林茂盛也強調，周姵妤的亮眼成績，不僅彰顯了宜蘭學子在適性發展下的多元實力，更證明只要給予適當的舞台與淬鍊，宜蘭囝仔絕對具備與世界頂尖人才競爭的實質競爭力。
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