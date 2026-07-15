快訊

不只偷拍還能回放 愛爾麗7家涉案分店、療程全揭露

傳承三代回憶沒了！台南80年甜品老店宣布「無限期停業」：突遭逢重大變故

「大寶」蔣得立錄取建中！繼師大附中國中部後再當蔣萬安學弟

聽新聞
0:00 / 0:00

宜中女孩跨界廚藝大賽奪銀 周姵妤「果醬畫海龜、水母」餐盤好美

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭高中女孩周姵妤運用果醬畫出的海龜與水母，她今天展示彩繪餐盤創作除了細膩美麗，更兼具環保守護意義，獲得評審評審青睞。圖／縣府提供
宜蘭高中女孩周姵妤運用果醬畫出的海龜與水母，她今天展示彩繪餐盤創作除了細膩美麗，更兼具環保守護意義，獲得評審評審青睞。圖／縣府提供

【編輯推薦】

宜蘭高中美術班學生周姵妤跨界挑戰「2026 WCC馬來西亞世界廚藝大賽」，憑藉精湛的果醬彩繪技藝與守護海洋的創意，在兩千多名全球好手中脫穎而出，勇奪「果醬畫盤組」銀牌。宜蘭縣代理縣長林茂盛今天特地接見並公開表揚，大讚她為台爭光。

自謙「廚藝不怎麼樣」的周姵妤，此次發揮巧思將美術專長跨界融入廚藝領域。她因為長期關心海洋污染問題，決定以此為題，選擇以果醬為墨、餐盤為畫布，細膩描繪出穿梭在海洋岩石間的「海龜」與「水母」，展現色彩斑斕且生機蓬勃的海洋生態。

目前就續宜蘭高中美術資優班一年級的周姵妤，向評審闡述守護海洋的創作理念時，其精湛的筆觸與深刻的環保寓意，成功征服評審，從兩千多名餐飲菁英中脫穎而出。

周姵妤透露，果醬彩繪並不如外界想像中浪漫，創作過程充滿艱辛。由於果醬「不乾也不濕」的黏稠質地，在光滑餐盤上作畫極度考驗力道拿捏，只要手部出現小晃動或不慎觸碰畫面，整盤作品就會瞬間報銷，徹底洗掉重來。這不僅是一場美感的呈現，更是一場對專注力、穩定度與耐心的大考驗。

宜蘭縣教育處表示，縣府一向重視學生的適性發展，持續支持各級學校推動專業技能培育與國際交流，鼓勵學子透過參與國內外競賽累積實務經驗。代理縣長林茂盛也強調，周姵妤的亮眼成績，不僅彰顯了宜蘭學子在適性發展下的多元實力，更證明只要給予適當的舞台與淬鍊，宜蘭囝仔絕對具備與世界頂尖人才競爭的實質競爭力。

就讀高一美術班的周姵妤運用果醬彩繪的海龜與水母，深具創意巧思，榮獲「馬來西亞世界廚藝大賽」銀牌，縣府代理縣長林茂盛今天接見表揚。圖／縣府提供
就讀高一美術班的周姵妤運用果醬彩繪的海龜與水母，深具創意巧思，榮獲「馬來西亞世界廚藝大賽」銀牌，縣府代理縣長林茂盛今天接見表揚。圖／縣府提供

宜蘭高中女孩周姵妤運用果醬彩繪的海龜與水母，深具創意巧思，榮獲「馬來西亞世界廚藝大賽」銀牌，縣府代理縣長林茂盛今天接見表揚。圖／縣府提供
宜蘭高中女孩周姵妤運用果醬彩繪的海龜與水母，深具創意巧思，榮獲「馬來西亞世界廚藝大賽」銀牌，縣府代理縣長林茂盛今天接見表揚。圖／縣府提供

宜蘭 林茂盛 宜蘭縣

延伸閱讀

崑大餐飲系周佳怡國際賽奪冠 總統召見表揚獲選全國大專優秀青年

台灣小將揚威瑞士！勇奪「國際青年物理辯論賽」銀牌

明日的餐桌開動 最高獎金15萬元！2026遠東SOGO永續飲食料理競賽 開跑

好讀周報／用科學精進生活！「3M青年科學家挑戰賽」十位決選名單曝

相關新聞

「大寶」蔣得立錄取建中！繼師大附中國中部後再當蔣萬安學弟

高中職免試入學近日放榜，台北市長蔣萬安也迎來好消息，有眼尖網友發現蔣萬安兒子「大寶」蔣得立出現在建中錄取榜單上，新學期開始，即將成為父親蔣萬安的高中學弟。

宜中女孩跨界廚藝大賽奪銀 周姵妤「果醬畫海龜、水母」餐盤好美

宜蘭高中美術班學生周姵妤跨界挑戰「2026 WCC馬來西亞世界廚藝大賽」，憑藉精湛的果醬彩繪技藝與守護海洋的創意，在兩千多名全球好手中脫穎而出，勇奪「果醬畫盤組」銀牌。宜蘭縣代理縣長林茂盛今天特地接見並公開表揚，大讚她為台爭光。

全國中小學科展在中大 阿帕契降落校園掀高潮 中大兩主題區知識有看頭

全國中小學科學展覽會19日前在中央大學舉行，主辦單位桃園市政府、台灣科學教育館今日安排陸軍601旅戰鬥直升機AH-64E阿帕契、UH-60M黑鷹降落田徑場，成為科展受矚目焦點，吸引許多人近距離一睹國防科技風采。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。