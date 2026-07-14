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9校同台傳唱族語歌謠 屏東縣原民兒童合唱賽春日國小蟬聯金質獎

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府原民處今舉辦第二屆「屏東縣原住民族兒童合唱大賽」共有九所國小參賽，今年拿下金質獎分別為春日鄉的春日國小、力里國小，春日國小連兩屆獲都拿下金質獎。記者劉星君／攝影
屏東縣政府原民處今舉辦第二屆「屏東縣原住民族兒童合唱大賽」共有九所國小參賽，今年拿下金質獎分別為春日鄉的春日國小、力里國小，春日國小連兩屆獲都拿下金質獎。記者劉星君／攝影

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屏東縣政府原民處今舉辦第二屆「屏東縣原住民族兒童合唱大賽」 9所國小參賽，學童們身著傳統服飾，自信站上舞台，唱出山林與海岸文化記憶，參賽指定曲「Enelja」（排灣族語）是列為屏東縣無形文化資產歌謠，每所學校詮釋各有不同，相當精彩，展現對族語歌曲與文化傳承投入。拿下金質獎分別為春日鄉的春日國小、力里國小。春日國小連兩屆獲金質獎。

參與九所國小分別，春日、高士、草埔、古華、文樂及佳義國小再度參賽，枋寮鄉建興國小、牡丹國小及力里國小首度加入賽事行列。枋寮鄉建興國小雖然非原民學校，也組隊參加，感受多元文化並存。

縣長周春米說，看到原住民族孩子們齊聚演藝廳，以歌聲包圍整座場館，為第二屆「屏東縣原住民族兒童合唱大賽」帶來滿滿活力，從9校學童的精彩演出，可以感受到學校對原住民族歌謠與族語文化傳承的重視，孩子們透過歌聲唱出族群文化，也展現自信與才華。

周春米說，未來縣府團隊持續打造更優質展演舞台，讓孩子們有更多機會站上舞台發光發熱，期待明年再次相聚，以最純淨、最動人的歌聲，共同包圍演藝廳，讓更多人聽見原住民族孩子的天籟之音。

第二屆屏東縣原住民族兒童合唱大賽，金質獎由春日國小、力里國小獲得；銀質獎為草埔國小、古華國小、高士國小；銅質獎由佳義國小、牡丹國小、文樂國小獲得；優選獎則由非原住民地區學校建興國小獲獎。此外，最佳指揮獎由春日國小、古華國小、力里國小獲得；最佳族語及詮釋獎則由牡丹國小、古華國小、草埔國小獲獎。

縣府原住民處表示，今年以「vusam可song」作為競賽主題，「vusam」在排灣族語中意指「小米種子」，象徵每位孩子都是文化的種子，在歌聲中萌芽、成長，最終成為承載語言與文化的豐饒果實。今年指定曲「Enelja」（排灣族語）為縣內無形文化資產，透過合唱競賽推動傳唱，讓古謠以嶄新的形式延續，讓文化資產保存理念與原住民族教育更緊密結合。

原住民處說，本屆賽事除首屆金質獎得主春日國小再度挑戰衛冕外，也有多所學校首次參賽，其中更包含來自非原鄉地區的學校，為賽事注入新活力，未來將持續辦理多元文化推廣活動，展現屏東縣原住民族教育持續向外扎根、深化推廣的成果。

屏東縣政府原民處今舉辦第二屆「屏東縣原住民族兒童合唱大賽」共有九所國小參賽，今年拿下金質獎分別為春日鄉的春日國小，春日國小連兩屆獲都拿下金質獎。記者劉星君／攝影
屏東縣政府原民處今舉辦第二屆「屏東縣原住民族兒童合唱大賽」共有九所國小參賽，今年拿下金質獎分別為春日鄉的春日國小，春日國小連兩屆獲都拿下金質獎。記者劉星君／攝影

屏東 屏東縣 金質獎 排灣族 原住民 合唱團

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