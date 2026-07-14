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家扶調查：3成6貧困兒少暑假缺照顧、多元學習資源

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
家扶基金會「無窮世代」計畫號召社會大眾支持孩子打造有趣又充實的暑假生活。記者葉冠妤/攝影
家扶基金會「無窮世代」計畫號召社會大眾支持孩子打造有趣又充實的暑假生活。記者葉冠妤/攝影

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暑假是孩子探索興趣的時光，對貧困兒少來說卻是一段資源中斷期。家扶基金會今發布「兒少暑期生活樣貌調查」指出，扶助的國小中高年級生，約2至3成在照顧或多元學習資源上出現中斷、3成6未參與任何課輔安親、補習班、才藝或營隊等活動，經濟弱勢造成多元學習機會落差，更可能擴大與其他孩子生活經驗的差距。

家扶基金會社工處主任蔡雯謹說，兒少暑期生活樣貌調查是從今年3月13至5月31日期間進行調查，調查對象為國小3到6年級，回收有效問卷1017份。

她指出，調查發現23.1%的家扶兒少，暑假家中經常或總是沒有大人在；29.8%課後照顧班或安親班在暑假出現中斷，補習班、才藝學習與營隊活動也有中斷情況。進一步分析，未參加課後照顧班或安親班的孩子，暑期仰賴兄姊指導作業的比例躍居第二位，占25.7%，顯示暑假期間弱勢家長亟需更多照顧支援，才能避免照顧責任與學習指導在無形中落到家中大孩子肩上。

調查也指出，弱勢家庭對於孩子暑期活動的安排，除課後照顧班或安親班占比近5成，補習班、才藝學習、營隊等活動皆未達3成，僅2能找到免費資源。孩子未參加課後照顧班或安親班、補習班、才藝學習或營隊活動的主要原因以「節省經費負擔」與「不想參加」最多，但值得注意的是「無人接送」占2成。

因父母忙於工作，13歲的小恩跟姊姊兩個人扛起照顧4個弟弟的責任，最小的弟弟才1歲。小恩的暑假鮮少安排活動，多數時間必須在家照顧弟弟們，煮飯給弟弟吃，偶爾也要到父母的攤位幫忙炸鹹酥雞。小恩的心願是學滑板，但至今苦無機會，對於即將上國中，也擔心課業跟不上。

小睿平時由祖母照顧，每到暑假就跟弟弟騎腳踏車四處探險。自從加入家扶希望教室後，小睿的暑假日記充滿DIY、游泳課、烏克麗麗練習、外縣市參訪的趣聞，甚至結交到不同校的好朋友。對小睿來說，現在的暑假好玩多了。

家扶基金會執行長周大堯說，暑假不僅是學業之餘的休息充電時光，更是學習自我管理、累積生活經驗的黃金期，期盼大家一起將這份快樂再升級，不只讓孩子收獲美好回憶，更有自我成長、突破後的喜悅。家扶「無窮世代計畫」是年度重要募款計畫，經費用在提供貧困家庭孩子生活補助、教育提升、能力建構與急難救助，邀請社會大眾一起幫助孩子Level up暑假生活、累積創造未來的力量。

補習 家扶基金會 補習班 暑假

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