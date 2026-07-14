嘉義鹿草國小教師官易祺深耕特教19年 獲頒教育部卓越特教師

嘉義縣鹿草國小特教教師官易祺，投入特殊教育19年，結合科技食農教育、適應體育及融合教育，陪伴特教生發掘潛能，榮獲教育部115年度卓越特殊教育人員，是雲嘉地區唯一獲獎特教教師，縣府教育處今至學校貼紅榜祝賀，肯定他長年深耕特殊教育付出。

官易祺畢業於國立新竹師範學院特教系，取得國立體育學院體育研究所碩士學位，投入特殊教育19年，歷任資源班導師、巡迴輔導教師及心評鑑定人員，在校內設置科技環保溫室，導入自主潮汐式養液栽培系統，帶領特教學生播種、栽培、觀察及採收，提升自信與生活能力。

除食農課程創新外，官易祺也發揮體育專長，指導特教生與普通班學生共同參與田徑、角力等體育競賽，屢次在嘉義縣及全國賽事獲得佳績，並利用校內廢棄塑膠板打造特奧滾球場，增加學生體驗體育項目機會，也提供普通學生與特教學生共同運動空間，落實融合教育理念。

縣長翁章梁表示，官易祺長期堅守教育崗位，以專業與熱忱陪伴每一位孩子成長，身兼資源班導師、心評鑑定人員及巡迴輔導教師等多重角色，就像孩子成長路上的引路人，協助每位孩子發揮潛能、找到屬於自己的發展方向，也讓家長與學校在教育路上更有力量。

教育處長李美華表示，官易祺是今年雲嘉地區唯一獲選教育部卓越特殊教育人員的特教教師，除了肯定他多年努力，也展現嘉義縣推動融合教育及特殊教育的成果，縣府近年持續投入資源，改善特教教學環境、降低師生比，未來將持續支持第一線教師，打造更友善學習環境。

鹿草國小校長陳振興表示，官易祺依據特教學生不同特質，設計個別化教育計畫（IEP），兼顧學習、體育及生活能力培養，也促進普特學生交流，讓孩子在課堂與活動中建立自信，透過跨領域課程培養自主學習能力，是孩子在學校的堅實後盾，也是家長最可靠支柱。