台南清查25所百年小學發現日治勅語筒 揭密誓死捍衛的嚴苛規定

台南百年小學文物普查有重大發現！文資處在後壁區菁寮國小發現罕見日治時期「勅語筒」，另在後壁國小、安溪國小等6所百年小學找到保存至今的「奉安庫」，這些珍貴文物與空間遺構，見證日治時期校園制度的發展，也反映當時日本政府對「御真影」與「教育勅語」的高度重視及其教育治理體系。

台南市文化資產管理處今年推動「台南市百年小學文物普查第一期計畫」，針對全市25所創校逾百年的國民小學進行文物調查、盤點與建檔，梳理台南近代教育發展脈絡。其中，在菁寮國小發現相當少見的「勅語筒」，推測為保存「教育勅語」謄本的專用容器；另於後壁國小、安溪國小等6校發現奉安庫遺構。

文資處指出，奉安庫是日治時期校園專門存放天皇、皇后肖像「御真影」及「教育勅語」的場所，勅語筒則用來保存「教育勅語」謄本，兩者共同構成當時校園最具政治與象徵意義的設施，也是日本殖民政府推動皇民化教育的重要象徵。

根據文獻記載，日治時期對御真影及「教育勅語」的保存有嚴格規定，一旦學校發生火災、地震、水災，甚至二戰末期遭盟軍空襲，校長及值班教師都必須優先前往奉安庫，攜帶御真影及勅語筒撤離，確保文物安全。若文物毀損或遺失，相關教職員除須負行政及政治責任，歷史上甚至曾有校長因此謝罪自盡，反映日本帝國時期天皇崇拜及國家意識形態對教育體制的深刻影響。

文資處長陳思瑀表示，奉安庫、勅語筒等校園文物，不只是學校歷史的一部分，更是台灣歷經不同政權的重要歷史見證，也是研究殖民時期教育制度、皇民化政策及國家意識形態的重要實物史料。透過此次普查，不僅重建百年小學校歷史發展脈絡，也為台灣近代教育史及文化資產保存累積基礎資料，後續將持續推動相關調查與保存工作，深化社會對文化資產歷史價值的認識。

「勅語筒」收納筒身、筒蓋。圖／台南市文資處提供

「勅語筒」底端小洞。圖／台南市文資處提供