受聘駐校藝術家與校長相知相惜 沈宗儒舉辦壓軸個展致謝

彰化縣村上國小邀請書法老師沈宗儒舉辦書藝展，30多幅書寫或畫在不同媒材的書法和彩墨畫，除了呈現近年書藝精進，也感謝校長黃宏田過去七年多的相知相惜，作為黃宏田的村上歲月壓軸藝文展。

沈宗儒目前擔任彰化縣青溪新藝文學會揮毫委員會主任委員，目前在多所學校擔任書法老師，經常和學生舉辦師生聯展，同時是鄉鎮市公所春聯揮毫的主力軍，被村上校長黃宏田禮聘為駐校藝術家指導小朋友寫書法，因此沈宗儒曾與村上學童聯展作品，但首次策畫個展且結合佛法書寫多篇佛經、佛偈，搭配展覽場地蓮花池藝廊的蓮華淨土意涵。

這次作品媒材包括摺扇、燈籠、圓形木匾，書體隨媒材變化提高作品豐富度，參觀的小朋友雖覺得行、草兩種書體「流暢好看」，但大多還是喜歡楷書，因為「看得懂每一個字」，沈宗儒部分作品摘錄唐詩，學童曾讀過、有熟悉感，逐字觀賞時間特別久。

沈宗儒原本是美術工業社老闆，塗塗寫寫，興趣越來越濃厚，決定跨足藝文界，向黃清鏞、楊錦柏學寫書法，拜師謝榮源學習國畫；他說，寫書法可靜心，小朋友寫書法靜心能好好念書，有助學習效率，上課時他教小朋友從楷書入門，規矩寫好一撇一捺，字正心正，對敦促品格也有幫助。

校長黃宏田表示，沈宗儒參加很多藝文社團，不斷與同好交流切磋，向書藝先進請教，書藝功力逐年提升卻十分謙虛，是學童學習的好榜樣，期許這檔展覽能為村上平添藝文氣息。