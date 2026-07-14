竹科人才救師資荒？縣議員林碩彥推工程師進國中教AI

新竹縣議員林碩彥今與竹北市民代表參選人李心然、劉文軒針對科技師資荒提出建言，主張將具6年以上科技業經驗者任教資格由高中延伸至國中，並導入AI減輕教師行政負擔，同時建立職前培訓及企業合作機制，盼改善科技教師不足問題。

近日全國教育局處長會議提出「行政減量導入AI」及「科技業人才任教資格有望延伸至國中」等方向，林碩彥表示，科技及資訊教師不足，主因是科技業薪資優渥，具資訊、工程背景的師培生畢業後多投入科技業，導致教育現場科技師資出現斷層。

林碩彥指出，目前教育部已開放具6年以上科技業工作經驗者可至高中任教，認為應進一步延伸至國中，讓具有竹科實務經驗的工程師進入校園，協助學生接軌AI、程式設計及產業實務。

不過，林碩彥也認為，政策推動仍須建立完整配套，包括教學職前培訓、班級經營課程，以及結合企業ESG資源、提高專業加給，並建立跨校、跨縣市科技師資共享機制，才能吸引人才投入教育。

林碩彥也指出，教師行政負擔沉重，建議教育局結合竹科新創公司及陽明交大、清華大學等學研單位，建置AI智慧行政平台，推動表單自動化、跨校資訊共享及智慧審查，減少教師重複行政工作，讓教師回歸教學。

李心然表示，科技師資培育具高度專業性，政府除應完善跨界人才培訓制度，也應透過AI行政減量，提供教師更友善的教學環境。

劉文軒則指出，不少科技業人才約50歲後因高壓工作或職涯發展受限離開第一線，若建立科技人才投入教育制度，不僅可紓解科技師資不足，也能提供中高齡科技人才第二職涯。

林碩彥強調，未來將在議會持續爭取新竹成為科技人才赴國高中任教及AI行政減量的示範區，盼提升科技教育量能。