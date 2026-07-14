今載譽歸國！北市中正國中弦樂團登雪梨歌劇院 澳洲國際音樂節再摘金

北市中正國中弦樂團暌違10年，今年再赴澳洲參加澳洲國際音樂節（Australian International Music Festival），站上雪梨歌劇院等地5場演出，累積國際舞台經驗，另以精湛琴藝獲金獎佳績，受邀在開閉幕典禮演出，展現台灣青少年音樂軟實力，一行人今早載譽歸國。

中正國中弦樂團1999年創立，賴尚菁擔任指揮老師迄今15年，率隊參與國內外各項競賽、活動，遍及澳洲、日本、奧地利等地。繼2016年7月赴澳洲雪梨參加World Projects South Pacific主辦的澳洲國際音樂節榮獲金獎，團隊今年7月5日至12日再度前往。

中正國中弦樂團第27屆家長後援會表示，弦樂團去年報名參加，經主辦單位審核數十隊後出線，11月確定成行，今年4月決定曲目，6月下旬期末考完加緊練習，並於出發前幾天獲邀擔綱在新南威爾斯大學表演廳的開幕演出。

賴尚菁帶領54位團員、52位家長與學校代表共108名親師生抵澳，音樂節期間，不只參與國際大師班課程，向不同指揮大師學習音樂詮釋，另登上雪梨歌劇院演出，達令港戶外表演、與美國Greater Connecticut Youth Orchestra交流共譜樂章。

重頭戲是與台灣、香港、美國、智利、紐西蘭、澳洲等國共16個團隊切磋的評分場，7月9日中正國中弦樂團演奏台灣作曲家李哲藝「廟埕」、波蘭作曲家卡洛維茨「弦樂小夜曲」、前蘇前作曲家蕭士塔高維契「第十號弦樂四重奏」第二樂章；11日頒獎典禮揭曉，演出分數達金獎榮譽。

賴尚菁直呼，當聽到獲得金獎時，所有努力都值得，「金獎不是終點，而是新的開始」，大家會繼續用音樂軟實力，帶台灣站上更多國際舞台。中正國中弦樂團首席蔡皓羽分享，可以跟夥伴站在國際舞台，內心滿感動，而且大家認真準備、全力以赴，表現很好，拿到金獎不太意外。

家長會轉述評審讚賞，團隊充滿熱情跟能量，透過演奏跟肢體動作可展現樂句的呼吸，音色很美、旋律清晰，和聲、節奏與聲部的默契非常出色，音樂性控制得宜，對於年輕演奏者，表演確實非常成熟。家長肯定孩子，在不同舞台演出的感受都不一樣，每一次都是自信的累積，開心他們「為國爭光」。

評審團當天更從眾隊伍中遴選中正國中弦樂團、紐西蘭與智利共3個最具音樂表演、特色、貢獻的代表性團隊，在雪梨市政廳音樂廳的閉幕典禮演出。

北市中正國中弦樂團7月參加澳洲國際音樂節，與美國Greater Connecticut Youth Orchestra交流共譜樂章。圖／中正國中弦樂團第27屆家長後援會提供

北市中正國中弦樂團睽違10年，今年再赴澳洲參加澳洲國際音樂節，以精湛琴藝獲金獎佳績，今天早上載譽歸國。圖／中正國中弦樂團第27屆家長後援會提供

北市中正國中弦樂團受邀在今年的澳洲國際音樂節開幕典禮（如圖）、閉幕典禮演出。圖／中正國中弦樂團第27屆家長後援會提供

北市中正國中弦樂團今年在澳洲國際音樂節精彩演出，將台灣新生代音樂實力推向國際舞台。圖／中正國中弦樂團第27屆家長後援會提供

北市中正國中弦樂團今年參加澳洲國際音樂節，登上雪梨歌劇院演出。圖／中正國中弦樂團第27屆家長後援會提供

睽違10年，北市中正國中弦樂團今年再參加澳洲國際音樂節，第二度榮獲金獎。圖／中正國中弦樂團第27屆家長後援會提供

北市中正國中弦樂團今年參加澳洲國際音樂節，演出分數達金獎榮譽，指揮老師賴尚菁、團員開心與頒獎人合影。圖／中正國中弦樂團第27屆家長後援會提供

北市中正國中弦樂團今年參加澳洲國際音樂節，登上雪梨歌劇院舞台，也合影留念。圖／中正國中弦樂團第27屆家長後援會提供