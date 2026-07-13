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彰化偏鄉小校翻身成遊學基地 同安國小首度迎來泰國學生

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化芬園同安國小特色遊學活動將迎來泰國學生暑假前來體驗。圖／同安國小提供
彰化芬園同安國小特色遊學活動將迎來泰國學生暑假前來體驗。圖／同安國小提供

彰化芬園鄉同安國小曾因少子化與人口外流全校學生數一度跌至僅約 20 人，近年因轉型為創客與生態特色學校，發展樹攀、木作等課程，成功吸引學生回流，甚至成功轉型為特色教育基地，許多跨鄉鎮學生到校就讀與體驗，今年更首度迎來泰國學生跨海參與特色遊學，寫下彰化特色教育邁向國際化的新頁。

彰化縣政府自2023年率全國之先成立「彰化縣特色遊學中心」，整合縣內各校特色課程，結合教育、文化與地方產業，打造彰化特色遊學品牌。目前每年辦理超過150場特色遊學活動，吸引逾1萬人次學生參與，讓各校透過自身特色找到教育發展新方向。

其中，同安國小積極發展特色課程，將校園周邊自然環境、農村文化與生活體驗融入教學，陸續推出木作體驗、精品咖啡、攀岩探索等課程，逐漸建立學校特色，讓原本面臨經營挑戰的小校重新展現活力。

隨著課程口碑累積，同安國小特色遊學逐漸吸引全台學生參與，過去已有台北、新北、桃園、新竹、台中、台南及高雄等地學生跨區報名。今年更迎來突破性發展，7月23日至25日首批泰國學生也將與同安在地學生共同參與，成為彰化特色遊學推動以來首個吸引國際學生專程來台體驗的案例。

校方今年暑假舉辦的「2026同安Summer Camp」規畫三天兩夜沉浸式遊學體驗，包含深入在地鳳梨田認識農村文化、走訪挑水古道探索歷史人文，以及樹攀挑戰、射箭體驗、鳳梨雪Q餅DIY等活動，融合自然、生態、文化、體能與生活教育。

同安國小校長施皇羽指出，近年縣府持續挹注特色課程發展經費，並協助學校活化安山派出所三樓空間，建置「同安特色遊學宿舍」，提供外地學生住宿需求，完善三天兩夜深度遊學所需的軟硬體設備。

施皇羽也表示，特色遊學需要教師投入大量時間規畫與準備，但也透過課程作為媒介，吸引更多國內外教育交流資源，幫助孩子拓展國際視野。未來學校將持續深化特色課程與國際交流，讓更多人透過遊學認識彰化的在地文化、農村教育與教育創新成果。

彰化同安國小積極發展特色課程，將校園周邊自然環境、農村文化與生活體驗融入教學，陸續推出木作體驗、精品咖啡、攀岩探索等課程，逐漸建立學校特色，讓原本面臨經營挑戰的小校重新展現活力。圖／同安國小提供
彰化同安國小積極發展特色課程，將校園周邊自然環境、農村文化與生活體驗融入教學，陸續推出木作體驗、精品咖啡、攀岩探索等課程，逐漸建立學校特色，讓原本面臨經營挑戰的小校重新展現活力。圖／同安國小提供

彰化芬園同安國小為創客與生態特色學校，發展樹攀、木作等課程，成功吸引學生回流，甚至成功轉型為特色教育基地。圖／同安國小提供
彰化芬園同安國小為創客與生態特色學校，發展樹攀、木作等課程，成功吸引學生回流，甚至成功轉型為特色教育基地。圖／同安國小提供

泰國 彰化 遊學

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