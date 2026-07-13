復興實中管弦樂團澳洲表演獲獎 結合台灣傳統音樂元素獲肯定

復興實中弦樂團、管樂團日前澳洲參加「2026澳洲國際音樂節（Australian International Music Festival, AIMF）」，與來自世界各地的優秀團隊交流競藝，弦樂團榮獲金獎（Gold Award），管樂團榮獲銀獎（Silver Award），兩團更雙雙登上世界知名的雪梨歌劇院演出，以精湛的演奏實力與藝術素養，贏得國際評審高度肯定，也讓世界看見復興實中深耕藝術教育的成果。

本次巡演不僅是一場音樂交流，更透過選曲向世界分享台灣的文化特色。其中，復興實中弦樂團創作「Metamorphosis」台灣、客家民謠與「國旗歌」旋律，以音樂描繪台灣多元文化融合與蛻變；管樂團則演出作曲家許雙亮的「廟會」，融合西方現代管樂團編制與台灣北管、陣頭等傳統音樂元素，生動描繪宮廟慶典的熱鬧景象。兩首作品風格各異，卻同樣承載著台灣豐富文化底蘊，也呼應復興實中長期以音樂傳承文化、與世界交流教育理念。

校方表示，精彩演出獲得國際評審一致肯定，評審讚賞弦樂團演出充滿熱情、技巧成熟且富有感染力，更盛讚「很高興聽見屬於你們自己的音樂」，肯定樂團展現鮮明的音樂特色與藝術風格；管樂團則讚譽「充滿活力與舞臺魅力」，肯定其演奏技巧扎實、音樂表現成熟，成功詮釋具挑戰性的曲目，充分展現青年樂團優異的整體實力與藝術感染力。

除了競賽外，兩團也參與音樂節安排的大師工作坊及國際交流活動。弦樂團與來自智利的Antena Philharmonic Orchestra，以及管樂團與澳洲Belmont High School Symphonic Band交流演出，透過共同排練、演奏與互動，拓展國際視野，也深刻體會音樂跨越語言與文化的力量。

校方表示，獲獎固然令人欣喜，但比獎項更珍貴的，是學生透過音樂與世界交流，並以台灣作曲家的作品站上國際舞台，讓國際觀眾認識台灣文化底蘊與音樂創作能量，這正是學校長期推動藝術教育核心理念，學生不僅精進演奏技巧，更能透過音樂培養文化素養、國際視野與自信，成為具有世界觀的新世代人才。

復興實中弦樂團、管樂團日前澳洲參加「2026澳洲國際音樂節（Australian International Music Festival, AIMF）」，與來自世界各地的優秀團隊交流競藝。最終，弦樂團榮獲金獎（Gold Award），管樂團榮獲銀獎（Silver Award）。圖／復興實中提供

復興實中弦樂團、管樂團日前澳洲參加「2026澳洲國際音樂節（Australian International Music Festival, AIMF）」，與來自世界各地的優秀團隊交流競藝。最終，弦樂團榮獲金獎（Gold Award），管樂團榮獲銀獎（Silver Award）。圖／復興實中提供

復興實中弦樂團、管樂團日前澳洲參加「2026澳洲國際音樂節（Australian International Music Festival, AIMF）」，與來自世界各地的優秀團隊交流競藝。最終，弦樂團榮獲金獎（Gold Award），管樂團榮獲銀獎（Silver Award）。圖／復興實中提供