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復興實中管弦樂團澳洲表演獲獎 結合台灣傳統音樂元素獲肯定

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
復興實中弦樂團、管樂團日前澳洲參加「2026澳洲國際音樂節（Australian International Music Festival, AIMF）」，與來自世界各地的優秀團隊交流競藝。最終，弦樂團榮獲金獎（Gold Award），管樂團榮獲銀獎（Silver Award）。圖／復興實中提供
復興實中弦樂團、管樂團日前澳洲參加「2026澳洲國際音樂節（Australian International Music Festival, AIMF）」，與來自世界各地的優秀團隊交流競藝。最終，弦樂團榮獲金獎（Gold Award），管樂團榮獲銀獎（Silver Award）。圖／復興實中提供

復興實中弦樂團、管樂團日前澳洲參加「2026澳洲國際音樂節（Australian International Music Festival, AIMF）」，與來自世界各地的優秀團隊交流競藝，弦樂團榮獲金獎（Gold Award），管樂團榮獲銀獎（Silver Award），兩團更雙雙登上世界知名的雪梨歌劇院演出，以精湛的演奏實力與藝術素養，贏得國際評審高度肯定，也讓世界看見復興實中深耕藝術教育的成果。

本次巡演不僅是一場音樂交流，更透過選曲向世界分享台灣的文化特色。其中，復興實中弦樂團創作「Metamorphosis」台灣、客家民謠與「國旗歌」旋律，以音樂描繪台灣多元文化融合與蛻變；管樂團則演出作曲家許雙亮的「廟會」，融合西方現代管樂團編制與台灣北管、陣頭等傳統音樂元素，生動描繪宮廟慶典的熱鬧景象。兩首作品風格各異，卻同樣承載著台灣豐富文化底蘊，也呼應復興實中長期以音樂傳承文化、與世界交流教育理念。

校方表示，精彩演出獲得國際評審一致肯定，評審讚賞弦樂團演出充滿熱情、技巧成熟且富有感染力，更盛讚「很高興聽見屬於你們自己的音樂」，肯定樂團展現鮮明的音樂特色與藝術風格；管樂團則讚譽「充滿活力與舞臺魅力」，肯定其演奏技巧扎實、音樂表現成熟，成功詮釋具挑戰性的曲目，充分展現青年樂團優異的整體實力與藝術感染力。

除了競賽外，兩團也參與音樂節安排的大師工作坊及國際交流活動。弦樂團與來自智利的Antena Philharmonic Orchestra，以及管樂團與澳洲Belmont High School Symphonic Band交流演出，透過共同排練、演奏與互動，拓展國際視野，也深刻體會音樂跨越語言與文化的力量。

校方表示，獲獎固然令人欣喜，但比獎項更珍貴的，是學生透過音樂與世界交流，並以台灣作曲家的作品站上國際舞台，讓國際觀眾認識台灣文化底蘊與音樂創作能量，這正是學校長期推動藝術教育核心理念，學生不僅精進演奏技巧，更能透過音樂培養文化素養、國際視野與自信，成為具有世界觀的新世代人才。

復興實中弦樂團、管樂團日前澳洲參加「2026澳洲國際音樂節（Australian International Music Festival, AIMF）」，與來自世界各地的優秀團隊交流競藝。最終，弦樂團榮獲金獎（Gold Award），管樂團榮獲銀獎（Silver Award）。圖／復興實中提供
復興實中弦樂團、管樂團日前澳洲參加「2026澳洲國際音樂節（Australian International Music Festival, AIMF）」，與來自世界各地的優秀團隊交流競藝。最終，弦樂團榮獲金獎（Gold Award），管樂團榮獲銀獎（Silver Award）。圖／復興實中提供

復興實中弦樂團、管樂團日前澳洲參加「2026澳洲國際音樂節（Australian International Music Festival, AIMF）」，與來自世界各地的優秀團隊交流競藝。最終，弦樂團榮獲金獎（Gold Award），管樂團榮獲銀獎（Silver Award）。圖／復興實中提供
復興實中弦樂團、管樂團日前澳洲參加「2026澳洲國際音樂節（Australian International Music Festival, AIMF）」，與來自世界各地的優秀團隊交流競藝。最終，弦樂團榮獲金獎（Gold Award），管樂團榮獲銀獎（Silver Award）。圖／復興實中提供

復興實中弦樂團、管樂團日前澳洲參加「2026澳洲國際音樂節（Australian International Music Festival, AIMF）」，與來自世界各地的優秀團隊交流競藝。最終，弦樂團榮獲金獎（Gold Award），管樂團榮獲銀獎（Silver Award）。圖／復興實中提供
復興實中弦樂團、管樂團日前澳洲參加「2026澳洲國際音樂節（Australian International Music Festival, AIMF）」，與來自世界各地的優秀團隊交流競藝。最終，弦樂團榮獲金獎（Gold Award），管樂團榮獲銀獎（Silver Award）。圖／復興實中提供

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